Omicidio fuori lo stadio del Tottenham: uomo pugnalato, si indaga. Ma si gioca

INGHILTERRA

Confermata in serata la gara con protagonisti gli Spurs. La polizia, a caccia del colpevole, ci ha tenuto a rassicurare la popolazione

© IPA Un uomo ha tragicamente perso la vita nei pressi dello stadio del Tottenham in quel di Londra. La vittima è stata trovata morta nelle prime ore di domenica mattina con diverse pugnalate: la polizia ha già avviato le indagini per omicidio. Le forze dell'ordine, chiamate sul posto (esattamente Northumberland Park), al pari dei paramedici, hanno potuto constatare il decesso sul posto nonostante il tentativo di rianimazione. La persona coinvolta è stata identificata; al momento non ci sarebbero ancora stati degli arresti. La gara di stasera tra gli Spurs e il Nottingham Forest, programmata per le ore 19, si giocherà regolarmente.

Il Tottenham ha anche emesso un comunicato invitando i tifosi a recarsi allo stadio "restando pazienti". "A seguito di un incidente in cui una persona ha perso la vita, stiamo facendo tutto il possibile per accogliere le indagini di polizia in corso, che sono la cosa più importante - si legge nella nota -. Allo stato attuale, la partita di Premier League di questo pomeriggio contro il Nottingham Forest si svolgerà come previsto, tuttavia l’estremità nord di Worcester Avenue e l’intera Northumberland Park Road rimarranno chiuse. Aggiorneremo i sostenitori come e quando possibile, e chiederemo loro di essere pazienti e di concedere tempi di viaggio superiori".

Così l'ispettore capo Stephen Johnston-Keay alla stampa: "I nostri pensieri sono con l'uomo che ha tragicamente perso la vita - l'uscita davanti le telecamere -. Posso assicurare alla popolazione che degli investigatori specializzati stanno indagando e non lasceranno nulla di intentato per stabilire cosa è successo e per identificare e arrestare i responsabili. Se avete informazioni che potrebbero aiutarci, non importa quanto insignificanti possano sembrare, comunicatecelo. Vedrete gli agenti sui cordoni e di pattuglia e saranno pronti ad ascoltarvi".