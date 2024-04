Premier League: show di De Bruyne, il City aggancia la vetta

INGHILTERRA

Gli Sky Blues vincono 4-2 contro il Crystal Palace con la doppietta del belga (100 gol coi Citizens) e le reti di Lewis e Haaland

© Getty Images La trentaduesima giornata di Premier League si apre con il successo del Manchester City, che supera il Crystal Palace in trasferta con il risultato di 4-2 e aggancia momentaneamente il Liverpool in testa alla classifica. Mateta porta avanti gli ospiti al 3’, la magia di De Bruyne pareggia i conti al 13’ e Lewis completa la rimonta al 47’. Il belga serve ad Haaland la palla del tris al 66’ e firma la doppietta al 70’ con un mancino dal limite: per lui 100 gol con la maglia del City.

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER CITY 2-4

Guardiola ritrova De Bruyne dal primo minuto e lascia in panchina Foden, ma la sfida inizia subito in salita: Mateta riceve una palla filtrante in ripartenza e realizza con un perfetto destro a incrociare dopo nemmeno tre minuti di gioco. Alvarez e Rodri si vedono negare subito il pareggio, che arriva al 13’ grazie al centrocampista belga, autore di una bellissima conclusione da posizione defilata che s'infila all'incrocio dei pali. Henderson, in grande forma, neutralizza un tiro dal limite di Haaland, mentre Ayew al 37’ intercetta un passaggio velenoso di Stones e trova una clamorosa traversa a negargli il gol del 2-1.

Dopo un difficile finale di primo tempo, i Citizens completano la rimonta in apertura di ripresa con Lewis, pronto nel mettere in rete dopo una mischia in area di rigore. Haaland serve ad Alvarez la palla del tris, ma Andersen salva (in maniera fortuita). È proprio il norvegese a chiudere la pratica al 66’ con una deviazione mancina in area piccola su assist di De Bruyne, che si regala quattro minuti dopo la doppietta personale (e il centesimo gol con la maglia del Manchester City) con una conclusione col piede debole dal limite dell'area. Edouard accorcia le distanze nel finale in ripartenza. Questa vittoria proietta gli Sky Blues a 70 punti in classifica, il Palace resta a trenta.