Premier League: il Liverpool sogna la Champions, 3-0 al Leicester

INGHILTERRA

La doppietta di Curtis Jones e il sigillo nella ripresa di Alexander-Arnold tengono aperte le speranze di Klopp. Incubo Foxes: è penultimo posto

La terzultima giornata di Premier League si chiude con il successo per 3-0 del Liverpool in casa del Leicester. La doppietta di Curtis Jones (33' e 36') e la rete al 71' di Alexander-Arnold lanciano ulteriormente i Reds, a -1 dal quarto posto ma con Newcastle e United che hanno una partita in meno. Le Foxes, invece, sono penultime con 30 punti a 180 minuti dalla fine del campionato: l'incubo retrocessione è sempre più vicino.

Il Liverpool non ha intenzione di mollare il quarto posto: la dimostrazione è data dal 3-0 del King Power Stadium su un Leicester mai così vicino alla retrocessione. In avvio Alisson deve salvare su Vardy, poi il protagonista, nel primo tempo, è indiscutibilmente Curtis Jones, aiutato però anche da Momo Salah: l'egiziano serve il 22enne che approfitta del cross e insacca. Un attimo di attesa per il Var, poi Klopp può festeggiare. Pronti, via e subito si ripete la staffetta, con l'ex Roma che propizia la doppietta di Jones al 36'. I giochi sembrano già fatti, ma gli ospiti insistono e poco dopo il 2-0 Iversen deve salvare su Gakpo. Poco dopo metà ripresa, però, ecco il tris: terzo assist di giornata di Salah che dialoga in modo perfetto con Alexander-Arnold, autore del 3-0 al 71' che chiude i giochi. Il finale è pura accademia per i Reds, che salgono a 65 punti. Il Liverpool di Klopp è a -1 da Newcastle e Manchester United, che però hanno una gara in più. Gli ultimi mesi, tuttavia, autorizzano Salah e compagni a sognare la clamorosa rimonta. Chi invece deve evitare un incubo nei prossimi 180 minuti è il Leicester, fermo a quota 30 e penultimo in classifica. La salvezza, con l'Everton a 32, non è lontana, ma servirà un mezzo miracolo in stile 2016 per non finire in Championship: il prossimo match è in casa proprio del Newcastle.