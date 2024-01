Premier League: il Liverpool sconfigge il Newcastle, Klopp allunga in vetta

INGHILTERRA

Solo le parate di Dubravka tengono in vita una gara dominata dai Reds, che dilagano nell'ultima mezz'ora: Salah (doppietta), Jones e Gakpo firmano il 4-2 e il quinto ko in sei gare per i Magpies

© Getty Images La 20a giornata della Premier League si chiude con la vittoria del Liverpool, che domina contro il Newcastle e lo sconfigge 4-2, infliggendo il quinto ko in sei gare ai Magpies. Salah sbaglia un rigore, le squadre si vedono annullare un gol a testa e il primo tempo si chiude sullo 0-0, poi la gara si accende: la doppietta dell'egiziano e le reti di Jones e Gakpo mandano Jurgen Klopp a 45 punti. I Reds volano a +3 sull'Aston Villa e +5 su City ed Arsenal.

Il Liverpool non delude le attese e non spreca l'occasione di effettuare un significativo allungo in vetta: Klopp e i suoi sconfiggono 4-2 il Newcastle in un match ricco d'emozioni, volando a +3 sull'Aston Villa. Spingono subito i Reds, che impegnano subito Dubravska: lo slovacco è decisivo su Salah, spreca anche Jones. La gara potrebbe subire una sensibile svolta nell'arco di tre minuti, ma la sfortuna si accanisce sul Liverpool: Diaz si vede annullare il vantaggio (18') per un offside di Darwin Nunez, poi Salah sbaglia un rigore al 21'. Il colombiano se lo guadagna, ma l'egiziano si fa ipnotizzare da Dubravka e Alexander-Arnold sbaglia sulla respinta calciando alto. Il forcing dei ragazzi di Klopp prosegue, ma non c'è modo di segnare. Il portiere slovacco salva in due occasioni su Nunez e il Newcastle dà i primi segnali, vedendosi annullare a sua volta una rete, firmata da Isak (37'). Il primo tempo si chiude sullo 0-0, con un ultimo sussulto: Alexander-Arnold trova una magia al volo, ma colpisce alto. Il risultato si sblocca nella ripresa, con un'azione in velocità del Liverpool (48'): Luis Diaz vede con la coda dell'occhio Nunez, che pesca Salah libero in area e favorisce l'1-0 di Momo.

I padroni di casa sfiorano subito il raddoppio, ma subiscono il pareggio in contropiede al 54': Gordon pesca Isak, che batte il portiere con un tocco di piatto dopo un grande scatto in velocità. Dopo questo gol riprende il forcing del Liverpool, ma Dubravka alza un muro: il portiere salva i suoi in cinque occasioni, prima dei cambi di Klopp. Lo slovacco cade solo al 73', quando Curtis Jones raddoppia con un'azione fotocopia del vantaggio. Qui la gara vira definitivamente, perchè quattro minuti dopo Salah pesca Gakpo e quest'ultimo, pur sbagliando il tocco, sigla il 3-1 (77'). Il Newcastle ha un moto d'orgoglio accorciando con Botman di testa (81'), ma crolla cinque minuti più tardi. Diogo Jota viene lanciato in profondità e cade dopo un contatto (dubbio) con Dubravka, con Taylor che assegna il rigore: Salah questa volta non sbaglia ed è 4-2 all'86'. Non è finita qui, perché l'egiziano e Jota sfiorano anche il pokerissimo nei sette minuti di recuperano. Esulta il Liverpool, che vola in testa da solo con 45 punti: ora Klopp guida a +3 sull'Aston Villa (42) e +5 su Man City ed Arsenal (40), col Tottenham in scia (39). Si ferma a quota 29 punti e scivola in nona posizione il Newcastle, dopo la quinta sconfitta nelle ultime sei gare (la terza di fila).