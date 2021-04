Premier League: il Leicester rimonta il Crystal Palace, è fuga Champions

INGHILTERRA

Le Foxes vincono 2-1 in rimonta grazie a Castagne e Iheanacho: Rodgers vola a +7 sul quinto posto del West Ham

Nel monday night della trentatreesima giornata di Premier League, il Leicester vince 2-1 in casa e in rimonta contro il Crystal Palace e si avvicina alla qualificazione in Champions. Le Eagles passano in vantaggio al 12' con il destro di Zaha, ma nel secondo tempo sale in cattedra Iheanacho, che serve Castagne in occasione del pareggio (50’) e firma il successo con un sinistro all’incrocio all’80’ che vale il +7 sul quinto posto del West Ham.

Il Leicester, seppur soffrendo, non si fa scappare l'occasione di approfittare del ko del West Ham nel derby di Londra e batte 2-1 in rimonta il Crystal Palace, mettendo a segno un allungo importante, se non decisivo, nella corsa ad un posto nella prossima Champions League. In avvio di gara al King Power Stadium, il protagonista è Jamie Vardy, murato subito da Guaita e poi impreciso all'11' con un destro in area a lato. A sorpresa, però, un minuto dopo passano in vantaggio gli ospiti: Benteke recupera il pallone su Tielemans, poi gran filtrante di Eze per Zaha che, a tu per tu con Schmeichel, non sbaglia e firma l'1-0 per le Eagles. Le Foxes faticano per tutto il primo tempo, senza rendersi realmente pericolose. Nella ripresa, però, arriva subito il pareggio: al 50', infatti, Iheanacho aggancia un gran pallone in area e scarica all'indietro per l'ex Atalanta Castagne, che con il sinistro piazza la sfera all'angolino e regala l'1-1 agli uomini di Rodgers. Il Crystal Palace ha subito l'occasione per riportarsi in vantaggio, ma Evans è strepitoso nel salvare sull'assist di Riedewald a porta vuota per Benteke. La rimonta dei padroni di casa sembra completarsi al 69', ma la rete di Vardy viene annullata per fuorigioco. Il 2-1, però, è solo rinviato, e arriva all'80' grazie alla perla di Iheanacho, che arpiona un pallone complicatissimo, rientra sul sinistro e fulmina Guaita con un bolide che finisce all'incrocio. Nel finale, Vardy si divora il match point, ma il Crystal Palace non riesce a trovare il pareggio. Con questo 2-1, il Leicester sale a 62 punti e si porta a +7 sul quinto posto del West Ham: se non è una seria ipoteca sulla partecipazione alla Champions 2021/2022, poco ci manca.