Premier League: il City vince e mette pressione all'Arsenal

INGHILTERRA

La formazione di Guardiola batte 2-0 il Newcastle con Foden e Bernardo Silva: Gunners momentaneamente a +2

© Getty Images Il Manchester City batte 2-0 il Newcastle nella ventiseiesima giornata di Premier League e mette pressione all'Arsenal, impegnato all'Emirates contro il Bournemouth. All'Etihad, decidono la giocata di Foden al 15' e il sinistro dal limite dell'area di Bernardo Silva (67'). La formazione di Guardiola sale a 58 punti, portandosi momentaneamente a -2 dalla capolista. I Magpies, invece, restano a quota 41, a -4 dal quarto posto del Tottenham.

Il City si prende il quarto successo nelle ultime cinque partite di Premier dimostrando di non voler mollare la lotta per il titolo grazie al 2-0 sul Newcastle, che non sa più vincere. La formazione di Guardiola prima spreca subito in avvio con Gundogan, poi passa in vantaggio al 15': Foden penetra in area e conclude di destro, il suo tiro viene deviato da Botman e spiazza Pope per l'1-0 dei padroni di casa. I campioni d'Inghilterra legittimano il vantaggio, ma sprecano una grande occasione al 35', quando Haaland, tutto solo in area, manda fuori il colpo di testa sul cross di De Bruyne: un errore inaspettato considerato l'istinto letale da attaccante vero del norvegese. Il 2-0 arriva comunque a metà ripresa: l'ex Dortmund controlla spalle alla porta il passaggio di Grealish e lascia la sfera al limite per Bernardo Silva, che di sinistro raddoppia appena due minuti dopo il suo ingresso in campo per De Bruyne. Nel finale, Pope salva su Foden, che si vede così negare la doppietta, ma la sostanza non cambia: il City vince 2-0 e sale a quota 58, tenendo viva la corsa al titolo. Il Newcastle, invece, incassa il secondo ko consecutivo: il successo in campionato manca ormai dal 15 gennaio, giorno dell'1-0 al Fulham.