Premier League: il City stende l'Everton e vola a +10 su United e Leicester

A Goodison Park finisce 3-1 per Guardiola, al diciassettesimo successo di fila: decidono i gol di Foden, Mahrez e Bernardo Silva, inutile il momentaneo 1-1 di Richarlison per Ancelotti

Nel recupero della sedicesima giornata di Premier League, il Manchester City vince 3-1 in casa dell'Everton di Carlo Ancelotti e vola a +10 su United e Leicester. Citizens avanti al 32' con il destro di Foden, ma sei minuti dopo Richarlison pareggia dopo il palo di Digne. Sono allora i gol di Mahrez (63’) e Bernardo Silva (77’) a garantire a Guardiola il diciassettesimo successo di fila. Finisce 1-1 l'altro recupero tra Burnley e Fulham.

EVERTON-MANCHESTER CITY 1-3

Il Manchester City non sbaglia il recupero della sedicesima giornata di Premier League e rifila un netto 3-1 a Goodison Park all'Everton, facendo un fondamentale passo in avanti verso la conquista della Premier League. La formazione di Guardiola mette le cose in chiaro già dopo due minuti, quando Pickford respinge la conclusione dalla distanza di Cancelo. Al 18', inoltre, Ancelotti deve a rinunciare a Mina, costretto ad uscire per infortunio: al suo posto Coleman, che al 32' diventa complice involontario del vantaggio del City deviando in maniera decisiva il destro in area di Foden. Sei minuti dopo, però, i Toffees pareggiano: Digne colpisce il palo con un tiro-cross, ma la sfera finisce sul fianco di Richarlison, autore del fortunato 1-1. Ad inizio ripresa, Bernardo Silva ci prova con il sinistro in area, ma Pickford respinge. Il City insiste e al 55' Gabriel Jesus non inquadra lo specchio della porta da buona posizione, mentre allo scoccare dell'ora di gioco Rodri ci prova di testa da calcio d'angolo, con il pallone che finisce di poco a lato. Il dirompente inizio di secondo tempo degli ospiti viene premiato al 63': Bernardo Silva tocca dal limite per Mahrez, che con un favoloso sinistro a giro batte Pickford anche con l'aiuto del palo. Al 77', proprio il portoghese chiude i giochi con un letale mancino da fuori area. Le buone notizie per Guardiola non finiscono qui, perché tre minuti dopo il 3-1 c'è tempo anche per l'ingresso in campo del recuperato De Bruyne. Gli ultimi minuti sono pura accademia per il Manchester City, che allunga in maniera importante in classifica: il vantaggio su United e Leicester, adesso, è addirittura a due cifre (+10). Ancelotti, invece, resta a quota 38, a -5 dalla Champions League, anche se con una partita in meno rispetto a Chelsea, West Ham e Liverpool, prossimo avversario nel derby del Merseyside in programma sabato ad Anfield.

BURNLEY-FULHAM 1-1

Finisce 1-1 tra Burnley e Fulham, impegnate nel recupero del diciassettesimo turno. Primo tempo con poche occasioni a Turf Moor: i più intraprendenti sono i padroni di casa, che al 27' ci provano con il destro al volo di Westwood, che pur essendo potente è troppo centrale per impensierire Areola. Nella ripresa, la partita si sblocca, ma a passare in vantaggio sono i Cottagers: dopo quattro minuti, una serie di rimpalli da calcio d'angolo favoriscono la deviazione di petto dell'ex Torino Ola Aina, con Brady che non riesce a respingere il pallone sulla linea di porta. Il vantaggio, però, dura appena 3 minuti: Rodriguez scappa via sulla destra e serve Barnes, che tutto solo in area non ha problemi a firmare il pareggio. L'1-1 resiste fino alla fine: un punto che fa sicuramente più felici i Clarets, che salgono a quota 27 e restano a +8 sul terzultimo posto, occupato proprio dal Fulham, che fallisce invece l'occasione di avvicinare la zona salvezza, ora distante sei lunghezze.

