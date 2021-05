Premier League: il City rinvia l’appuntamento scudetto, il Chelsea vince 2-1

INGHILTERRA

Ziyech e Alonso ribaltano il vantaggio firmato da Sterling: sull’1-0 Aguero fallisce il rigore del raddoppio con un ‘cucchiaio’

L’antipasto della prossima finale di Champions League non regala ancora la conquista matematica della Premier al Manchester City, che perde 2-1 in casa contro il Chelsea. Citizens avanti al 44’ con Sterling, servito da Aguero; quest’ultimo sbaglia un rigore tentando il ‘cucchiaio’ contro un Mendy che resta fermo. Si arriva così all’1-1 di Ziyech (63’) prima del gol vittoria di Marcos Alonso al 92’. Il Liverpool sorpassa il Tottenham al sesto posto. Getty Images

MANCHESTER CITY-CHELSEA 1-2

Fino sicuramente almeno a domani (o più probabilmente fino a venerdì prossimo) il Manchester City non si potrà laurearsi campione d’Inghilterra per la settima volta nella sua storia. Il 2-1 subìto all’Etihad contro il Chelsea, che ottiene tre punti preziosissimi in chiave Champions e ora è terzo, rinvia nuovamente l’appuntamento scudetto per Guardiola, dopo quello (possibile) in occasione del match non disputato dello United contro il Liverpool. Una bell’azione iniziale dei Citizens vede Gabriel Jesus tentare la conclusione ma trovare solo il muro di Aguero; sulla respinta piomba Benjamin Mendy che scarica il mancino a lato. Il primo squillo dei Blues arriva al 42’, quando Ziyech riceve dai 25 metri e, col mancino, impegna Ederson. Tuttavia è la formazione di Guardiola a portarsi in vantaggio 2 minuti più tardi: Ruben Dias pesca in profondità Jesus, che penetra in area e mette un bel pallone al centro dell’area che viene raccolto da Sterling, il quale infila Edouard Mendy a due passi dalla porta avversaria. Il City potrebbe raddoppiare poco prima dell’intervallo su rigore (fallo di Gilmour su Gabriel Jesus); Aguero prova il ‘cucchiaio’, ma il portiere avversario rimane fermo e controlla il pallone con la mano sinistra senza alcun problema. È un errore che costa carissimo perché, dopo un’occasione non sfruttata da James, il Chelsea trova l’1-1 al 63’: Azpilicueta va via sul lato destro e serve a centro area Ziyech che, di mancino, trafigge Ederson. In pieno recupero gli ospiti aumentano la pressione e trovano il gol vittoria al 92’: Werner fugge sulla destra e mette in mezzo un bel traversone sul quale Marcos Alonso conclude in maniera sporca di destro, riuscendo a superare Ederson. In attesa della finale di Champions a Istanbul, il Chelsea può veramente sognare in grande.

LIVERPOOL-SOUTHAMPTON 2-0

Dopo due pareggi beffa consecutivi, il Liverpool ritrova la vittoria in campionato dopo quasi un mese e sorpassa in classifica il Tottenham al sesto posto. Dominio Reds nel primo tempo contro il Southampton. Al 18’ Forster respinge con il ginocchio il diagonale di Salah da posizione ravvicinata. Il portiere dei Saints salva successivamente la propria squadra sulla botta di Diogo Jota e poi sul sinistro a giro dello stesso Salah. Wijnaldum di testa, su cross dalla destra, colpisce la traversa. Dall’altra parte del campo l’unico guizzo arriva da Adams, il quale prova a saltare Alisson che però respinge chiudendo bene lo specchio della porta. Il punteggio si sblocca al 32’: Salah pennella un bel cross dalla destra che Mané di testa, sovrastando Walker-Peters, trasforma in rete. La prima frazione di gara si chiude con Salah che scatta in campo aperto, salta il portiere ma deve rientrare e prova il tiro in porta: bravo Vestergaard a salvare gli ospiti. Forster tiene ancora a galla i suoi sul bel sinistro potente di Jota. La partita rimane corretta, ma cala vistosamente d’intensità. Nel finale Alisson, in fase di costruzione, consegna il pallone sui piedi Adams, il cui tiro è debole e permette al brasiliano di rimediare all’errore precedente. Il destro vincente da fuori di Thiago Alcantara in pieno recupero chiude il match. Ora, la zona Champions per il Liverpool si riduce a 6 punti di distacco.

LEEDS-TOTTENHAM 3-1

Brutta sconfitta per il Tottenham a Leeds dopo due vittorie consecutive: la zona Champions resta lontana. La squadra di Bielsa passa in vantaggio al 12’, quando Dallas approfitta di una corta respinta di Lloris con un tiro forte da pochi passi. Il momentaneo pareggio degli Spurs arriva al 25’ con Son, abile a raccogliere un assist di Alli in area e superare Meslier con un preciso piatto destro. Al 31’ il Var annulla per fuorigioco il possibile vantaggio del Tottenham firmato Kane e al 42’ i padroni di casa trovano il 2-1: Alioski trova libero in area Bamford che batte il portiere avversario con un tap-in da pochi passi. Bielsa inserisce Rafinha e Rodrigo e sono proprio i due nuovi entrati, all’84’, a confezionare il 3-1: l’ex Rennes va via sulla sinistra, salta il marcatore e mette al centro un assist delizioso per l’accorrente Rodrigo che, da solo al centro dell’area, ha la meglio nuovamente Lloris, per il 3-1 definitivo. Il Leeds può ancora credere, almeno aritmeticamente, a un possibile accesso alla prossima Europa League.

SHEFFIELD UNITED-CRYSTAL PALACE 0-2

Crystal Palace che suggella la salvezza ottenuta in questa stagione grazie al facile 2-0 sul campo dello Sheffield United, ormai da settimane certo della retrocessione da ultima in classifica. La squadra di Hodgson si porta in vantaggio già al 2’, quando un tiro di Benteke viene deviato da un difensore avversario che spiazza il portiere Ramsdale. All’88’ Eze supera alcuni avversari e la sua successiva conclusione vale il definitivo raddoppio che chiude i conti a favore degli ospiti.

