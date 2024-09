Premier League: il Chelsea travolge il West Ham con doppietta di Jackson

INGHILTERRA

I Blues fanno tre su tre in trasferta: Maresca eguaglia il record di Guardiola e sale a 10 punti. Malissimo Lopetegui, che insacca un sonoro 3-0

© Getty Images La 5a giornata della Premier League si apre con il largo successo del Chelsea, che travolge il West Ham nel derby londinese. I Blues dominano sin dall'avvio, indirizzando la sfida con la doppietta di Nicolas Jackson (4' e 18') e chiudendo i giochi in avvio di ripresa con Palmer (47'). Finisce 3-0 e la punizione è durissima per gli Hammers, sconfitti pesantemente in casa. Fischi e problemi per Lopetegui, con una difesa fragilissima e soli quattro punti.

WEST HAM-CHELSEA 0-3

Prosegue la crescita del Chelsea, che mette in scena una prestazione dominante al London Stadium: 3-0 su un West Ham in crisi e quasi inerme di fronte agli attacchi avversari. Il match si sblocca dopo soli quattro minuti, con una sliding door da dimenticare per gli Hammers. Sanchez salva su Kudus e la ripartenza porta al gol dei Blues: assist di Sancho e 1-0 di Nicolas Jackson, con una parziale complicità di Areola. Reagiscono subito i padroni di casa con Kudus, ma al 18' ecco il bis del Chelsea: nessuno pressa i centrocampisti dei Blues ed ecco il filtrante per Jackson, che sigla il 2-0 con un tocco d'esterno. Difensivamente il West Ham è un disastro per la disperazione di Lopetegui, ma in attacco ci prova: c'è un rigore non concesso agli Hammers per un fallo su Summerville e Kudus sfiora la rete. Il tecnico prova a dare la svolta con Soucek per Rodriguez, sostituito e furioso al 37' (non saluta l'allenatore), e proprio il ceco sfiora il gol prima del fischio che manda tutti negli spogliatoi.

Nella ripresa il West Ham non rientra in campo con convinzione e subisce subito il tris: Jackson serve Palmer ed è 3-0, col perfetto sinistro del fantasista. Entrano in scena anche Joao Felix e Nkunku, con quest'ultimo che costringe Areola a una grande parata per evitare il poker. Poca cosa il West Ham nel secondo tempo: Sanchez si sporca i guantoni solo sul tiro dell'irriducibile Bowen. Esulta Maresca, che sale a 10 punti e sogna la top-4 con una certezza: ha vinto le prime tre trasferte in Premier, ci era riuscito solo il suo maestro Guardiola. Si ferma a quota 4 punti, invece, il West Ham: Lopetegui fatica e non poco, presto la sua panchina potrebbe farsi rovente.