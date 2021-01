Premier League: il Chelsea risorge, esulta anche il West Ham. Wolves e Leeds in caduta libera

INGHILTERRA

Dopo un difficile inizio di 2021, il Chelsea torna alla vittoria nella 19a giornata di Premier League, battendo 1-0 il Fulham (in dieci dal 44’ per il rosso a Robinson) nel West London Derby: decide Mason Mount al 78’. Continua la corsa del West Ham: basta un gol di Antonio al 9’ per superare il Burnley. Male il Wolverhampton, sconfitto 3-2 in casa dal West Bromwich. Sconfitta interna anche per il Leeds, battuto 1-0 dal Brighton. afp

FULHAM-CHELSEA 0-1

Escludendo il poker rifilato al modesto Morecambe in Fa Cup, il Chelsea non aveva ancora vinto una partita nel nuovo anno solare: una serie negativa che i Blues interrompono nel West London Derby contro il Fulham, anche se per gli uomini di Frank Lampard l’impresa è tutt’altro che semplice. Gli ospiti, che partono meglio, non riescono a sfruttare un primo tempo letteralmente dominato, con Giroud, Mount (traversa per lui al 25’) e Rudiger che sfiorano soltanto il gol. I Cottagers provano a svegliarsi al 41’, quando Ivan Cavaleiro ha a disposizione una ghiottissima occasione a centro area che spreca malamente, ma tre minuti dopo restano in dieci per la follia di Antonee Robinson, protagonista di un intervento killer ai danni di Azpilicueta, che costringe l’arbitro Bankes ad estrarre direttamente il cartellino rosso. La superiorità numerica non sembra però sortire effetti positivi per lo sviluppo del gioco della squadra ospite, che anzi si arena davanti al muro difensivo dei giocatori del Fulham. Nemmeno le sostituzioni operate da Frank Lampard, che aggiunge Abraham, un attaccante, al posto di Jorginho e più avanti sostituisce i due perni offensivi titolari Ziyech e Giroud con Hudson-Odoi e Werner, sembrano riuscire a sbloccare la situazione ma al 78’ arriva, come un lampo, il guizzo di Mount, che colpisce di controbalzo un pallone arrivato in sua direzione poco dentro l’area e supera il portiere avversario. È il colpo di grazia per i padroni di casa, che non hanno le forze per provare a pareggiare. Per i Blues è una vittoria fondamentale per riprendere contatto con le prime posizioni.

WEST HAM-BURNLEY 1-0

Continua a sognare in grande il West Ham allenato da David Moyes, che grazie a un gol nelle fasi iniziali del match e a una solida prestazione complessiva conquista il quinto risultato utile consecutivo, Fa Cup compresa. La rete che decide l’incontro dell’Olympic Stadium di Londra arriva al 9’: cross dalla sinistra di Formals e zampata vincente di Michael Antonio da pochi passi, sulla quale il portiere avversario Nick Pope non può far nulla. La reazione del Burnley è confusa anche se i Clarets sembrano poter festeggiare il pari al 33’, per la sfortunata autorete di Cresswell su cross di Wood: l’assistente dell’arbitro Kavanagh, però, alza la bandierina e il Var conferma come proprio l’attaccante neozelandese fosse in fuorigioco in avvio di azione complice l’intuizione di Angelo Ogbonna, bravo a fare un passo verso la linea di metà campo avversaria al momento giusto. Scampato il pericolo, gli Hammers tornano ad attaccare alla ricerca del raddoppio, sfiorandolo per due volte in particolare, al 36’ su colpo di testa di Ogbonna da palla ferma e al 51’ con il tiro a botta sicura di Antonio respinto da Mee sulla linea. Nel finale il Burnley torna a premere alla ricerca del gol del pareggio, ma Fabianski non corre rischi e il West Ham conquista i tre punti.

WOLVERHAMPTON-WEST BROMWICH 2-3

Arriva nel Black Country Derby la prima vittoria alla guida del West Bromwich per ‘Big’ Sam Allardyce, che riporta i Baggies a un successo che mancava dallo scorso 28 novembre. A farne le spese è un Wolverhampton sempre più in confusione che, esclusa la Fa Cup, non vince da un mese. Eppure gli uomini di Nuno Espirito Santo, che passano in svantaggio all’8’ per il gol segnato su rigore da Matheus Pereira (fallo di Boly su Robinson sulla linea che delimita l’area) riescono a ribaltare il punteggio nel finale del primo tempo, su due situazioni di palla inattiva: al 38’ è il giovanissimo Fabio Silva (18 anni compiuti a luglio) a sfruttare al meglio l’assist di tacco di Boly per superare David Button, quattro minuti il difensore ivoriano da uomo assist si trasforma in bomber non tremando davanti al portiere ospite. A inizio ripresa, però, gli ospiti entrano con il piglio giusto e orchestrano la controrimonta: al minuto 52 è Semi Ajayi a violare di testa la porta di Rui Patricio, quattro minuti più tardi è ancora un tiro dal dischetto di Pereira (fallo di Coady sull’imprendibile Robinson) a valere il 3-2. Nel finale i Wolves provano il tutto per tutto ma nemmeno l’ingresso dell’ex Milan e Fiorentina Patrick Cutrone riesce a salvarli: ora il Wolverhampton deve preoccuparsi di chi ha alle spalle piuttosto che della distanza dalla zona Europa.

LEEDS-BRIGHTON 0-1

Continua il momento no del Leeds di Marcelo Bielsa, che nelle tre partite giocate nel 2021, compresa quella di oggi, non è ancora riuscito ad andare a segno. Ad approfittare di una squadra in piena crisi d’identità è l'arrembante Brighton, che sfrutta al meglio un primo tempo di sostanza per espugnare Elland Road. È al minuto 17 che arriva il gol partita: splendido scambio sull’asse White-Mac Allister, quest’ultimo crossa basso verso il lato sinistro dell’area di rigore e trova Maupay, che da due passi non sbaglia. Per il francese l’appuntamento al gol contro i Peacocks è quasi un’abitudine: sono quattro, infatti, le reti segnate in cinque scontri diretti. Il Leeds soffre e rischia di capitolare definitivamente già al 24’, quando il tiro-cross di Maupay viene sfiorato da Ayling e va contro la traversa. I Seagulls, pur tenendo meno il pallone, controllano con efficacia il vantaggio anche della ripresa, conquistando così una vittoria fondamentale in chiave salvezza, la prima in quasi due mesi.