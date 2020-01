Premier League: il Chelsea inizia male il 2020 e pareggia a Brighton, l’Aston Villa vince a Burnley

INGHILTERRA

Il Chelsea a Brighton passa in vantaggio nel primo tempo con un gol di Azpilicueta sugli sviluppi di un calcio d’angolo, poi i Blues mancano il raddoppio con Abraham che non serve un liberissimo Willian e nella ripresa subiscono la rete in rovesciata dell’eroe di giornata Jahanbakhsh. L’Aston Villa trova tre punti fondamentali per uscire dalla zona retrocessione, segnano Wesley e Grealish, non basta al Burnley il gol di Wood.

Brighton-Chelsea 1-1

Il Chelsea di Frank Lampard inizia l’anno con un pareggio esterno contro il Brighton, i Blues non confermano il loro momento positivo dopo la vittoria nel derby contro l’Arsenal. La prima occasione del match è per i padroni di casa, Maupay serve Alzate che tira dal limite dell’area ma la palla viene deviata in corner. Al decimo minuto il vantaggio degli ospiti: mischia nell’area del Brighton sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mooy salva sulla linea ma sulla ribattuta arriva Azpilicueta che firma il gol del vantaggio. Al 21’ brutto scontro aereo tra Burn e James, ha la peggio il terzino del Brighton che è costretto a uscire per un guaio alla clavicola, al suo posto entra Bernardo. Sette minuti dopo il Chelsea ha l’occasione per raddoppiare, Abraham ruba palla a Propper e si invola verso l’area. L’attaccante dei Blues potrebbe servire Willian ma preferisce la conclusione e calcia addosso a Webster. Al 43’ occasione per i padroni di casa, bel contropiede che si conclude con il mancino di Trossard. Tiro troppo centrale, bravo Kepa nella respinta, il pallone finisce sui piedi di Montoya che calcia altissimo. Nei minuti di recupero Pulisic si esibisce in un dribbling e conclude di sinistro, la sfera però finisce sul fondo. Si conclude un primo tempo gestito dalla formazione di Lampard, il Brighton è riuscito ad alzare la pressione soltanto nell’ultimo quarto d’ora. Nella ripresa subito un cambio per Potter che tenta di cambiare l’inerzia della sfida: entra Connolly per Bissouma. Al 54’ tiro rasoterra di Pulisic, bravo Ryan a bloccare la conclusione dell’esterno dei Blues. Quattro minuti dopo ci prova anche Kanté, anche questa volta Ryan non ha problemi nella parata. All’84’ arriva l’incredibile pareggio del Brighton con la spettacolare rovesciata di Jahanbakhsh che infiamma l’Amex Stadium. Nei minuti seguenti gli uomini di Potter si sbilanciano troppo e rischiano di subire in contropiede, Hudson-Odoi però conclude fuori di un soffio. All’89’ testati ancora i riflessi di Kepa costretto a una grande parata sulla conclusione di Maupay.

Burnley-Aston Villa 1-2

Il Burnley di Sean Dyche ospita un Aston Villa privo dell’infortunato McGinn e alla ricerca disperata di tre punti in classifica che possano dare ossigeno in classifica per allontanarsi dalla zona retrocessione. Iniziano forte gli ospiti, al 12’ Jack Grealish stacca bene in area e insacca di testa infilando il portiere avversario, interviene però il Var che annulla il gol del capitano dell’Aston Villa. Al 27’ Wesley non colpisce alla perfezione il pallone ma Pope non riesce a trattenere la sfera regalando così il vantaggio agli ospiti. Il raddoppio arriva al 41’, Grealish riceve il passaggio preciso di Douglas Luiz e batte il portiere con una conclusione potente e precisa che si infila sotto l’incrocio dei pali. Gli ospiti dominano la prima frazione senza che i padroni di casa siano mai riusciti a impensierire il portiere del Villa Heaton. All’80 i padroni di casa dimezzano lo svantaggio grazie al colpo di testa di Chris Wood sul cross di Westwood. Tre minuti prima proprio Wood aveva avuto un’occasione per segnare, sempre di testa, ma non era riuscito a inquadrare lo specchio della porta. Nel finale ancora pericolosi per gli uomini di Dean Smith Kodjia e soprattutto Douglas Luiz con un tiro indirizzato sotto la traversa e parato da Nyland (entrato al posto dell’infortunato Heaton), ma il risultato non cambia fino al fischio finale. L’Aston Villa trova tre punti preziosi, il Burnley inizia il 2020 con una sconfitta casalinga e dovrà cercare di raccogliere punti nelle prossime sfide per rimanere sopra la zona retrocessione.