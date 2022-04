Premier League: il Brighton gela il Tottenham al 90'

INGHILTERRA

I Seagulls stendono nel finale gli uomini di Conte: decide Trossard, gli Spurs restano quarti ma l'Arsenal è vicino

La trentatreesima giornata di Premier League si apre con il sorprendente ko del Tottenham in casa contro il Brighton. Dopo una partita complicata nella quale gli Spurs hanno poche occasioni, decide il gol al 90' di Trossard, che dopo una serie di rimpalli batte Lloris con l'esterno destro. Gli uomini di Conte restano quarti a quota 57 ma con due gare in più rispetto all'Arsenal che è a -3, mentre i Seagulls salgono a 40 punti. Getty Images

Londra si conferma clamorosa terra di conquista per il Brighton, che dopo il sorprendente 3-2 in casa dell'Arsenal si ripete e fa piangere un'altra londinese in corsa per la Champions: il Tottenham di Antonio Conte, che dopo quattro vittorie di fila torna ad assaporare l'amaro gusto della sconfitta. Un successo, tra l'altro, meritatissimo per i Seagulls, che imbrigliano gli Spurs poco pericolosi nel primo tempo: è anzi degli ospiti l'acuto più importante in avvio, con la conclusione di Mwepu di poco a lato. Nella ripresa, i padroni di casa aumentano l'intensità e creano qualche opportunità, ma senza mai spaventare davvero Sanchez: la difesa mura su Bentancur, poi Reguillon non arriva sul cross di Kojbjerg. Lo 0-0 sembra inevitabile, ma al 90' ecco la beffa per Conte: una serie di rimpalli favorisce Trossard, che con una finta supera Dier e con l'esterno destro anticipa la conclusione rubando il tempo a Lloris e firmando l'1-0.

Il risultato regge anche grazie al clamoroso errore nel recupero dell'eroe degli ultimi minuti per gli Spurs: Bergwijn, che tutto solo raccoglie una sponda di testa di Kane ma colpisce malissimo e grazia il Brighton. La formazione di Potter fa festa al 90': con 40 punti, i Seagulls sono a centro classifica, ormai virtualmente salvi e grazie ad un'altra impresa, una rivincita a distanza del recupero di un mese fa vinto a Brighton dagli Spurs per 2-0. Conte, invece, non riesce a centrare la quinta vittoria di fila per consolidare il quarto posto.