La Premier League continua con il Var: i club hanno votato per il mantenimento

INGHILTERRA

Per bloccare l’uso dell’occhio elettronico sui campi inglesi a partire dalla prossima stagione sarebbero serviti 14 voti su 20

© Getty Images I club di Premier League hanno votato a favore del mantenimento del Var nel campionato inglese, dopo essere stati chiamati ad esprimere la propria posizione su proposta del Wolverhampton sull'eliminazione o meno del Var già a partire dalla prossima stagione. Un tema caro ai tifosi non solo inglesi, visto che l'utilizzo del Var crea polemica oltremanica sin dalla sua introduzione. Come ci si aspettava alla vigilia, i 14 voti necessari per l'abolizione non sono stati raggiunti.

Il VAR rimarrà dunque in vigore per la stagione 2024-25. I club della Premier League hanno il diritto costituzionale di proporre modifiche alle regole, ma qualsiasi proposta del genere richiede una maggioranza di due terzi (ben14 club su 20) per essere approvata.

Le società però hanno concordato che l'aiuto tecnologico vada migliorato, individuando sei aree di intervento che, con la collaborazione di tutte le parti in causa, andranno toccate.

Mantenere una soglia alta per l'intervento del Var per più coerenza e meno interruzioni del gioco

Ridurre i ritardi nel gioco con l'introduzione del fuorigioco semiautomatico (autunno 2024)

Annunci nello stadio da parte degli arbitri per motivare il cambiamento di una decisione post Var, offrendo il replay sui maxischermi quando possibile

Ottimizzare la velocità del processo decisionale

Aumentare trasparenza e comunicazione Var

Campagna di comunicazione per chiarire il ruolo del Var a partecipanti e sostenitori