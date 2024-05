Clamoroso: i club di Premier League voteranno per eliminare il Var dal 2024/25

PROPOSTA DEL Wolverhampton

Le società del più importante campionato del mondo potrebbero decidere di togliere la tecnologia dal calcio inglese

Nell'assemblea generale annuale, che si terrà il mese prossimo, i club della Premier League voteranno una proposta per abolire il Var a partire dalla prossima stagione. Utilizzato in Inghilterra dal 2019, ha spesso suscitato perplessità tra addetti ai lavori e tifosi inglesi. La stagione che sta per concludersi è stata ricca di parecchi episodi controversi, che hanno portato, secondo The Athletic, a una risoluzione che è stata formalmente presentata alla Premier League dal Wolverhampton, chiedendo l’abolizione del Video assistence referee.

La votazione si terrà durante la riunione ad Harrogate il prossimo 6 giugno. Un portavoce della Premier League ha dichiarato: "La Premier può confermare che faciliterà una discussione sul Var con i nostri club all’assemblea generale annuale del mese prossimo. I club hanno il diritto di presentare proposte alle riunioni degli azionisti e riconosciamo le preoccupazioni e le questioni relative all’uso del Var. La decisione di introdurlo è stata presa in buona fede e con i migliori interessi del calcio e della Premier League al centro, ma numerose conseguenze negative non previste stanno danneggiando il rapporto tra i tifosi e il calcio, minando il valore del nostro marchio". I club hanno il diritto costituzionale di proporre modifiche alle regole, con qualsiasi proposta che necessita di una maggioranza di due terzi (14-6) per essere approvata.