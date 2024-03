Premier League: goleada Arsenal, 6-0 allo Sheffield

INGHILTERRA

Vittoria larga dei Gunners, che si riportano a meno due dalla vetta della classifica

© Getty Images L’Arsenal esulta nel posticipo della ventisettesima giornata di Premier League: gli uomini di Arteta vincono agevolmente in casa del fanalino di coda Sheffield United con il punteggio di 6-0 e tornano a meno due dal Liverpool capolista. I Gunners infilano tre reti nei primi quindici minuti con Ødegaard, l'autogol di Bogle e la ripartenza di Martinelli, poi Havertz e Rice chiudono il primo tempo. Di White la firma finale.

Saka colpisce la traversa dopo pochi secondi di gioco, Ødegaard sblocca la sfida al 5’: l'Arsenal muove palla in verticale sulla sinistra, Rice mette in mezzo di prima intenzione e il norvegese realizza in area piccola con un perfetto inserimento. Il raddoppio della formazione di Arteta arriva al 13’ grazie all'autorete di Bogle, propiziata dalla grande gioca sulla destra di Saka. Nemmeno il tempo di esultare e gli ospiti calano addirittura il tris con Martinelli in ripartenza, velocissimo nello scambio con Kiwior e letale con la sua conclusione sul primo palo. Havertz cala il poker al 25’ sfruttando una palla recuperata dal brasiliano a metà campo e chiudendo l'azione con un diagonale perfetto. Rice incrementa la goleada del primo tempo con un piattone destro sull'assist a rimorchio di Saka. Il mancino di Ben White conclude definitivamente la festa all'ora di gioco, siglando il gol numero 10000 della storia del club. L'Arsenal sale così a 61 punti in classifica, mentre lo Sheffield resta a tredici.