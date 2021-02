Premier League: frena il Chelsea, pari di rigore a Southampton

INGHILTERRA

Dopo quattro successi consecutivi in campionato la squadra di Tuchel pareggia 1-1 in casa dei Saints, rimontando la rete di Minamino con il penalty di Mount

Il Chelsea pareggia 1-1 in casa del Southampton nella 25,a giornata di Premier League, frenando dopo quattro successi consecutivi. I Saints, all’apparenza remissivi, colpiscono in contropiede al 33’ con Minamino. I Blues trovano il pari su rigore al 54’: fallo di Ings su Mount, il classe ‘99 realizza dal dischetto. La squadra di casa colpisce una traversa con Vestergaard al 71’, poi è solo Chelsea ma l’assedio è sterile e il risultato non cambia più.

Si ferma a quattro la serie di partite consecutive vinte dal Chelsea (cinque considerando il match di Fa Cup contro il Barnsley). A sorprendere parzialmente i Blues, rischiando anche il colpaccio, è un Southampton che prova a rialzarsi dopo cinque sconfitte consecutive, tra le quali c’è anche lo 0-9 in casa del Manchester United. La squadra allenata da Ralph Hasenhüttl sa di non poter affrontare a viso aperto i Blues e punta tutto sulle ripartenze, e la strategia paga i suoi dividendi al 33’, quando Redmond individua il corridoio giusto per Takumi Minamino, bravo a mettere a sedere Azpilicueta e il portiere Mendy e a realizzare, alla primissima sortita offensiva dei Saints, il gol del vantaggio. Per il nipponico è il secondo centro in tre partite con la nuova maglia: al Liverpool, club che lo riabbraccerà a fine stagione dopo il prestito, aveva segnato un gol in 19 presenze nel massimo campionato inglese.

Il Chelsea interpreta la rete subita come un incidente di percorso e non cambia la propria impostazione tattica: la pressione viene premiata al 54’, quando un fallo ingenuo in area di Ings su Mason Mount consente proprio a quest’ultimo di andare sul dischetto e battere McCarthy per il pareggio. La partita è intensa: Vestergaard, sugli sviluppi di un corner, spaventa i Blues con un colpo di testa che colpisce la traversa, un minuto dopo è ancora Mount a rendersi pericoloso con una bella conclusione dal limite, ma il portiere avversario è bravo a neutralizzarla. Negli ultimi minuti è evidente che al Southampton il pari vada bene: la squadra di casa si chiude a riccio e il Chelsea non trova spazi fino al triplice fischio, che sancisce il definitivo pareggio.