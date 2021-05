Premier League: Everton spento e senza idee, solo 0-0 con l’Aston Villa  

INGHILTERRA

Si complica ulteriormente la corsa all’Europa della squadra di Carlo Ancelotti: il pari senza reti del Villa Park permette solo di raggiungere il Tottenham al settimo posto

Si complica la corsa all’Europa dell’Everton di Carlo Ancelotti: nel recupero della 19a giornata di Premier League, i Toffees non vanno oltre un brutto 0-0 in casa dell’Aston Villa, al termine di una partita avara di emozioni. Un pareggio che dunque non consente l’aggancio al quinto posto del West Ham, ma solo al settimo, a pari merito con il Tottenham. In serata un altro recupero, quello della 34a giornata fra Manchester United e Liverpool.

ASTON VILLA-EVERTON 0-0

Soltanto la stanchezza di una stagione dai ritmi serratissimi può giustificare una prestazione, da parte dell’Everton, ben lontana da quella che servirebbe a una squadra in lotta per una qualificazione alle coppe europee. La squadra di Carlo Ancelotti, infatti, non va oltre un deludente pareggio senza reti nel recupero della 19a giornata, in casa di un Aston Villa che non ha più niente da chiedere a questa stagione ma comunque ci tiene a ben figurare contro un avversario già battuto poco meno di due settimane fa a campi invertiti. Il tecnico italiano non può ancora contare su James Rodriguez, alla terza partita di fila saltata per l’infortunio al polpaccio, e l’influenza negativa sulla manovra dei Toffees si sente: Richarlison e Calvert-Lewin non si rendono praticamente mai pericolosi davanti a Emiliano Martinez, così come Sigurdsson che soffre una posizione troppo decentrata rispetto ai suoi standard. Non che i Villans siano molto più attivi, in realtà: il ritmo del match è sempre piuttosto basso, le emozioni sono rarissime e molte di più le interruzioni (ben otto i minuti di recupero dopo il 90'). Lo 0-0, dunque, è inevitabile e non fa per niente bene alla classifica di un Everton ora settimo a pari merito con il Tottenham a quota 56: non era certo questa, però, la posizione sognata sulla sponda blu del fiume Mersey a inizio stagione.