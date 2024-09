Premier League: esulta il Manchester United, tris sul Southampton

INGHILTERRA

I Red Devils soffrono per mezz'ora, poi vincono 3-0: in gol de Ligt e Rashford nel primo tempo, più Garnacho nel recupero. ten Hag e i suoi salgono a 6 punti, quarto ko per i Saints

© Getty Images La 4a giornata della Premier League viene inaugurata dalla vittoria del Manchester United, che sconfigge 3-0 il Southampton e lo condanna alla quarta sconfitta. Una gara tutt'altro che semplice per i Red Devils, che soffrono l'impeto dei Saints per mezz'ora, viene risolta in pochi minuti: Archer sbaglia un rigore (32') e, subito dopo, de Ligt (35') e Rashford (41') indirizzano il match. Nel recupero ecco il tris di Garnacho (96'), ten Hag sale a 6 punti.

SOUTHAMPTON-MANCHESTER UNITED 0-3

Mezz'ora di paura e poi, la vittoria: il Manchester United ottiene il secondo successo in questa Premier League, 3-0 sul Southampton. Dominano i Saints nelle prime fasi della gara, col giovanissimo Dibling sugli scudi: è lui a saggiare per primo i riflessi di Onana, che risponde presente. Spinge il Southampton, che si crea un'altra occasione con Ugochukwu e non soffre praticamente mai sulle rare folate dei Red Devils. Alla mezz'ora ecco la grande occasione per i padroni di casa, che vanno sul dischetto per il brutto intervento di Dalot su Dibling: Archer è incerto e calcia debolmente, para Onana. Siamo al 32' e, nell'arco di pochi minuti, la gara si capovolge completamente. Ramsdale devia il tiro di Zirkzee, manda lo United dalla bandierina e proprio dal corner (corto) nasce il gol: la difesa dei Saints si perde de Ligt, che insacca di testa e festeggia così il debutto da titolare. Il Southampton evita il bis di Rashford, ma al 41' i Red Devils trovano il bis proprio col numero dieci: tiro preciso, leggera deviazione e Ramsdale battuto. Nella ripresa i ritmi calano di schianto, nonostante i cambi offensivi del Southampton e le contromosse di ten Hag: Mazraoui va vicino al tris in maniera fortunosa, ma latitano le occasioni. La gara si innervosisce e al 78' i biancorossi vengono traditi dal loro capitano: Stephens interviene a gamba alta su Garnacho, espulsione e Saints in dieci. La gara, di fatto, si chiude qui, col Manchester United che controlla e trova anche il 3-0 al 96': palla geniale di Casemiro per Dalot, che pesca Garnacho e gli consente di insaccare in rete. ten Hag e i suoi salgono a 6 punti, Southampton fermo a quota zero. Quattro ko consecutivi e un solo gol segnato per i Saints, nonostante una buona produzione offensiva.

