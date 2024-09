Manchester City, Guardiola col dubbio Haaland verso l'Inter: "Sta vivendo un momento difficile in famiglia"

Prima c'è il Brentford in campionato, poi però il Manchester City dovrà affrontare il primo test stagionale in Champions League ospitando l'Inter di Simone Inzaghi in un remake della finale del 2023. Il momento del City non è dei migliori tra i rischi del processo per violazione del Fair Play Finanziario e problemi più legati al campo come l'infortunio di Aké e il momento difficile di Haaland. "Aké sarà assente fino alla prossima sosta - ha ammesso Guardiola in conferenza -. Haaland? Sta vivendo un momento difficile con la famiglia, vedremo se giocherà". Il bomber norvegese sta affrontando la perdita del migliore amico del padre: "Vedremo se sarà in grado mentalmente e fisicamente di giocare". A febbraio il norvegese aveva perso la nonna e qualche giorno dopo era sceso regolarmente in campo in Champions League contro il Copenaghen. Sono recuperati, invece, Foden e Rodri: lo spagnolo reduce dall'Europeo non è ancora sceso in campo in questa stagione.