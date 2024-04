Premier League: clamoroso all’Emirates, l’Arsenal travolge il Chelsea 5-0 nel derby

INGHILTERRA

Apre Trossard, poi le doppiette di Havertz e White: Arteta entra nella storia e allunga in vetta in attesa di Liverpool e City

© afp Gioia infinita per l’Arsenal, che nel recupero della 29a giornata spazza via il Chelsea 5-0 nel derby londinese. Trossard apre le marcature al 4’, con i Blues che sfiorano più volte il pari nel corso del primo tempo. La squadra di Pochettino crolla clamorosamente nella ripresa, dove incassa le doppiette di Havertz (57’ e 65’) e White (52’ e 70’). I Gunners volano a +3 sul Liverpool (una partita in meno) e a +4 sul City (due gare in meno).

L’Arsenal scrive un pezzo di storia travolgendo il Chelsea 5-0 nel derby di Londra. Pronti via e i Gunners stappano subito la partita: al quarto minuto di gioco Declan Rice avanza sul centro sinistra, appoggia dentro l’area per Trossard che fa partire il diagonale mancino sul primo palo, infilando un non perfetto Petrovic per l’1-0. Gli ospiti non mollano dopo il gol incassato, con la gara che si accende con azioni da una parte e dall’altra. Alla mezzora i Blues provano a rispondere con Enzo Fernandez, ma la sua conclusione dal limite sfiora il palo alla destra di Raya. I primi quarantacinque minuti tramontano con i biancorossi avanti di una rete, con il Chelsea però ampiamente in partita. In avvio di ripresa gli uomini di Arteta aumentano i giri del motore, mettendo di fatto in archivio la partita in meno di un quarto d’ora: al 52’ Ben White trova il raddoppio sottomisura dentro l’area di rigore, dopo un batti e ribatti sugli sviluppi di un corner. Cinque minuti più tardi è invece il turno del grande ex Kai Havertz, che si invola in contropiede sul lancio di Odegaard, resiste alla carica del difensore e insacca il tris alle spalle di Petrovic. Jackson all’ora di gioco ha l’occasione di riaprire tutto, ma fallisce clamorosamente a tu per tu con Raya. I padroni di casa approfittano del momento, e nel giro di dieci minuti segnano altri due gol: al 65’ Havertz riceve da Saka in zona dischetto del rigore, e con un colpo da biliardo cala il poker chiudendo il mancino sul primo palo, per il 4-0 e la sua doppietta personale. Al 70’ White si unisce all’attaccante tedesco, trovando la cinquina con un cross sbilenco che però beffa Petrovic e si infila sotto la traversa. Gli uomini di Arteta vanno ad un passo dal risultato tennistico all’83’, con il destro a girare di Rice che si stampa sul palo. Nel finale anche Martinelli va vicinissimo al 6-0, ma l’incontro di chiude con cinque reti di scarto. È la vittoria più larga per l’Arsenal nella storia dei derby con il Chelsea, superato il 5-1 del 1930 (resiste ancora invece il 6-0 dei Blues del 2014). I Gunners volano a 77 punti in classifica, a +3 sul Liverpool (che ha una partita in meno) e a +4 sul Manchester City (che ha due gare in meno). Chelsea umiliato e fermo a 47 punti, in nona posizione.