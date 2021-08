Premier League: City scatenato, 5-0 all'Arsenal

INGHILTERRA

All'Etihad, Guardiola travolge i Gunners di Arteta: in gol Ferrán Torres (doppietta), Gundogan, Gabriel Jesus e Rodri



La terza giornata di Premier League si apre con lo scatenato Manchester City, che all'Etihad travolge 5-0 l'Arsenal di Arteta. La formazione di Guardiola si porta sul doppio vantaggio già nei primi 12 minuti con Gundogan e Ferrán Torres, poi Xhaka si fa espellere al 35' e i campioni d'Inghilterra ne approfittano per dilagare con Gabriel Jesus (43'), Rodri (53') e ancora Ferrán Torres, che all'84' trova la personale doppietta.

Da un 5-0 all'altro: il City conferma il suo fenomenale stato di forma replicando con l'Arsenal il risultato acquisito, sempre all'Etihad, contro il Norwich. I campioni d'Inghilterra in carica passano in vantaggio al 7': cross di Gabriel Jesus e colpo di testa vincente di Gundogan, con Leno che manda il pallone sulla traversa senza però riuscire ad evitare l'1-0 in favore dei padroni di casa. Al 12', è già 2-0: sugli sviluppi di calcio di punizione, Bernardo Silva mette al centro, dove Ferrán Torres sfrutta l'errore di Cedric e da pochi passi insacca. Al 35', la partita peggiora ulteriormente per i Gunners: Xhaka entra in maniera durissima su Cancelo, rimedia il rosso e lascia la formazione di Arteta in dieci. Gli uomini di Guardiola ne approfittano subito, e al 43' arriva il 3-0: Grealish se ne va sulla sinistra e mette al centro per Gabriel Jesus, che a porta vuota non può sbagliare.

Nella ripresa, Leno mura Bernardo Silva, ma al 53' non può nulla su Rodri, che riceve al limite da Ferrán Torres e con il destro trova l'angolino basso dalla media distanza, firmando il 4-0. Dopo il poker, Guardiola inserisce Sterling, subito a caccia del gol con un colpo di testa respinto da Leno e un destro a giro che non inquadra lo specchio della porta. Il City, però, non tira i remi in barca e il 5-0 è solo rinviato: all'84', Mahrez vede con un gran movimento in area Ferrán Torres, che di testa insacca anche grazie all'aiuto del palo. Nel finale, lo stesso ex Leicester si mette in proprio a caccia del sesto gol, ma il suo sinistro in area viene bloccato sul primo palo da Leno. Finisce 5-0: il City sale a quota 6 e centra il secondo successo consecutivo con questo risultato. Avvio da incubo, invece, per l'Arsenal di Arteta: 0 punti, 0 gol fatti e 9 subiti.