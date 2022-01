Premier League: City all’ultimo respiro, Guardiola ribalta l’Arsenal

INGHILTERRA

Undicesima vittoria di fila per la capolista che rimonta 2-1 i Gunners con gol decisivo di Rodri in pieno recupero

Il Manchester City infila l’undicesima vittoria di fila in Premier League grazie al gol in pieno recupero di Rodri che ribalta 2-1 l’Arsenal. Al vantaggio di Saka al 31’, risponde Mahrez su rigore al 57’: poi i Gunners restano con uomo in meno (espulso Gabriel) e la squadra di Guardiola ne approfitta allo scadere. Citizens in fuga in cima alla classifica mentre gli uomini di Arteta (oggi fermato dal Covid) restano al quarto posto.

ARSENAL-MANCHESTER CITY 1-2

Continua l’incredibile striscia di vittorie consecutive del Manchester City, sempre più primo in Premier League grazie all’undicesimo successo di fila. Nella prima partita del 2022, Guardiola rimonta in pieno recupero l’Arsenal espugnando 2-1 l’Emirates. Incontro subito scoppiettante con il Var che annulla il vantaggio dell’Arsenal dopo appena 13 minuti. E’ la squadra di casa a fare gioco e Martinelli sfiora il vantaggio di nuovo al 17’, poi De Bruyne prova a svegliare i suoi ma il suo tiro esce di un soffio. Al 31’ si concretizzano gli sforzi dei Gunners e arriva finalmente la rete del vantaggio con Saka, bravo a infilare Ederson dal limite dell’area. L’Arsenal vuole ammazzare la partita e Martinelli, oggi particolarmente ispirato, va vicino al raddoppio al 37’ e al 44’ ma le sue conclusioni sono sempre fuori di poco.

Il City si salva e allora nella ripresa prova ad approfittarne: tra il 55’ e il 58’ succede di tutto e l’andamento della partita si ribalta completamente. Prima l’arbitro, col supporto del Var, assegna un rigore al City (trattenuta di Xhaka su Bernando Silva) e Mahrez trasforma dagli 11 metri per l’1-1. Poi l’Arsenal, dopo 60 secondi, sfiora il nuovo vantaggio quando Akè salva sulla linea un tentativo di clamoroso autogol di Laporte. Infine, sempre nel giro di pochi secondi, Gabriel riceve una doppia ammonizione e lascia in dieci gli uomini di Arteta (oggi non in panchina a causa del Covid). A questo punto l’inerzia del match è tutta dalla parte dei Citizens, l’Arsenal da parte sua si chiude benissimo e prova a ripartire: il fortino dei Gunners crolla solo al 93’ quando Rodri risolve da posizione ravvicinata e manda i suoi in fuga in vetta alla classifica. Una beffa per i tifosi di casa, che dopo il gol hanno lanciato bottiglie di plastica e rotoli di carta igienica ai giocatori del City.