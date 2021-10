Premier League: Chelsea a valanga sul Norwich, Tuchel conferma la vetta

INGHILTERRA

La tripletta di Mount, Hudson-Odoi, James, Chilwell e l’autogol di Aarons regalano il 7-0 ai Blues, da soli al comando in classifica

Spettacolo e gol a raffica a Stamford Bridge nella nona giornata della Premier League: nonostante l’assenza di Lukaku, il Chelsea travolge il Norwich con un netto 7-0 e consolida il primo posto in classifica a 22 punti, mentre gli ospiti restano fermi ad appena due punti e ultimissimi in classifica. Sono Mount (autore di una tripletta), Hudson-Odoi, James, Chilwell e l’autogol di Aarons a regalare la vittoria agli uomini di Tuchel.

CHELSEA-NORWICH 7-0

Senza pietà il Chelsea, che pur privo di Lukaku e Werner travolge letteralmente il Norwich a Stamford Bridge e mantiene la vetta della classifica con 22 punti: 7-0 l’incredibile risultato finale per la squadra di Tuchel che domina la partita dal primo all’ultimo minuto e non lascia scampo agli avversari, sempre più ultimi in questa Premier League ad appena due punti dopo nove giornate. E’ Mount ad aprire le danze al minuto 8’, poi Hudson-Odoi raddoppia dieci minuti dopo e James chiude i conti già nel primo tempo firmando il tris al 42’. Nella ripresa i Blues infieriscono sul Norwich e dilagano tra 57’ e il 62’ con Chilwell e l’autogol di Aarons. Poi al 65’ il Norwich resta anche in dieci per il doppio giallo a Gibson e il Chelsea prosegue il suo show mettendo a segno il sesto gol su rigore con Mount. Sempre il centrocampista inglese, infine, firma il 7-0 nel recupero.