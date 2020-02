Premier League: Burnley e Arsenal non si superano, 0-0 al Turf Moor

INGHILTERRA

Termina 0-0 la sfida del Turf Moor tra Burnley e Arsenal, con entrambe le formazioni che procedono a braccetto a 31 punti nella classifica della Premier League. Dopo un buon avvio da parte dei Gunners, i padroni di casa crescono e si rendono pericolosi con Wood ed Hendrick; Aubameyang tenta di scuotere i suoi compagni con un colpo di testa impreciso, ma nel finale i padroni di casa sfiorano il gol vittoria con la traversa di Rodriguez.

Ai punti avrebbe meritato qualcosa in più la squadra di casa, che però non è riuscita a concretizzare le numerose occasioni avute. A inizio match c’è però subito una chance per l’Arsenal con il colpo di testa di Lacazette sul cross dalla sinistra di Aubameyang; il pallone termina di poco alla destra di Pope. Al 15’ è Aubameyang a sbagliare clamorosamente un’ottima opportunità: lancio al bacio di David Luiz per l’attaccante gabonese che, a tu per tu con Pope dalla sinistra, calcia di destro abbondantemente a lato sul primo palo. Al 20’ arriva anche la prima occasione degli ospiti, con l’appoggio di Wood per Rodriguez il cui tiro dalla media distanza viene messo in corner da Leno. Una gran conclusione di Guendouzi termina di poco a lato anche grazie a una deviazione, ma un errore in disimpegno proprio del francese porta McNeil a tirare da lontano ma fuori. La difesa dei Gunners soffre tantissimo sul destro di prima intenzione di Hendrick che sfiora la traversa e che chiude il primo tempo. L’abbrivio positivo del Burnley prosegue anche a inizio ripresa: il colpo di testa di Tarkowski sul secondo palo si alza e termina sul fondo.

Brivido ancora per la squadra di Arteta, quando lo stacco di Hendrick termina di un soffio dal palo alla destra di Leno. A metà esatta del secondo tempo Torreira prova a scuotere i suoi con una bella conclusione dalla media distanza, ma Pope si fa trovare pronto. Una bella torsione di Aubameyang si rivela imprecisa, ma sul fronte opposto sono i padroni di casa a costruire il pericolo maggiore del match, al 78’: Rodriguez lascia partire una botta a colpo sicuro da distanza ravvicinata, sulla sponda di McNeil, centrando in pieno la traversa, il pallone rimbalza poi sulla linea e viene allontanata. Reti bianche quindi al Turf Moor, con entrambe le formazioni che scendono in classifica, appaiate al decimo posto.