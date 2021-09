Premier League: brusco stop per il Tottenham, il Crystal Palace vince 3-0

INGHILTERRA

Decidono nel finale un rigore di Zaha e la doppietta di Edouard, con gli Spurs rimasti in dieci per mezz’ora dopo l’espulsione di Tanganga

Dopo tre vittorie nelle prime tre giornate, il Tottenham frena bruscamente nel quarto turno di Premier League: il Crystal Palace vince 3-0 nel finale. Primo tempo giocato male dagli Spurs; e per loro la partita si complica ulteriormente al 58’ dopo l’espulsione di Tanganga. Il fallo di mano di Davies porta poi al rigore di Zaha al 76’ che sblocca il risultato; negli ultimi minuti il debuttante in Premier Edouard firma la doppietta che vale il tris. Getty Images

CRYSTAL PALACE-TOTTENHAM 3-0

Prima sconfitta in Premier League per il Tottenham che, dopo tre successi nei primi tre turni di campionato, crolla inesorabilmente 3-0 sul campo del Crystal Palace. Festa grande al Selhurst Park Stadium per la prima vittoria stagionale della squadra di Patrick Vieira. La prima frazione del match non è esattamente delle più divertenti. Il possesso palla difensivo è molto sterile da parte dei padroni di casa, che comunque non corrono sostanzialmente pericoli e, anzi, riescono ad arginare gli ospiti per tutta la seconda metà del primo tempo. Ci sono solo opportunità potenziali per gli Spurs: come ad esempio quella che vede Lucas Moura scappare con un mezzo coast to coast, ma poi Reguillon spreca tutto con una bruttissima palla orizzontale. Nel frattempo non dura nemmeno un quarto d’ora la partita di Dier, il quale rimane a terra dopo un contrasto con Ayew; al suo posto entra il gallese Rodon. Al 35’ Zaha prova la staffilata, ma il suo tiro sibila alla destra di Lloris dopo una deviazione.

Il sinistro di Lucas Moura, bloccato da Guaita apre la ripresa. Poi, c’è la prima vera importante occasione da gol. Ed è per il Crystal Palace: Zaha crossa su Benteke, che stoppa e prepara la rovesciata a Lloris praticamente battuto, ma al suo posto arriva Gallagher che tira addosso ad un avversario. Match che si complica terribilmente per il Tottenham al 58’: fallo ingenuo a centrocampo di Tanganga, già ammonito, e cartellino rosso per lui. In superiorità numerica la formazione allenata da Vieira si rende pericolosa due volte con Ayew: nella seconda il ghanese scatta tutto solo e conclude a botta sicura, ma Dele Alli s’immola salvando il risultato. Lo salva ancora di più Reguillon, che spazza via con la testa sulla linea un tiro-cross di Mitchell. Una gara che sembra stregata per il Crystal Palace si sblocca su rigore al 76’: Davies prova ad intercettare il cross di Gallagher colpendolo con la mano in pieno e, dal dischetto, Zaha spiazza Lloris. Il muro del Tottenham crolla inesorabilmente e il pallone messo al centro proprio dall’attaccante ivoriano vale il raddoppio all’84’ dell’esordiente Edouard, che poi si ripete in pieno recupero. 3-0 e fine dell’imbattibilità per gli uomini di Espírito Santo.