Premier League, Arsenal primo in attesa del City: 3-1 al Chelsea

INGHILTERRA

I Gunners dominano il derby nel primo tempo e gestiscono nella ripresa: decidono Odegaard (doppietta) e Gabriel Jesus

© Getty Images Il turno infrasettimanale di Premier League si apre con il travolgente successo nel derby di Londra dell'Arsenal, che batte 3-1 il Chelsea e torna così alla vittoria dopo quattro giornate: un trionfo che vale anche la vetta della classifica in attesa del City. A decidere il match dell'Emirates sono la doppietta di Odegaard (18' e 31') e la rete al 34' di Gabriel Jesus, mentre non basta il gol nella ripresa di Madueke (65') per i Blues.

Dura appena 34 minuti il derby di Londra che apre il turno infrasettimanale di Premier League: all'Emirates, infatti, l'Arsenal vola subito sul triplo vantaggio, vincendo poi 3-1 e tornando alla vittoria dopo quattro gare senza conquistare i tre punti. Il protagonista indiscusso del match è Martin Odegaard: il norvegese sblocca la sfida al 18' con un meraviglioso sinistro su assist di Xhaka che termina in porta dopo aver impattato la traversa. La staffetta si ripete anche al 31', quando lo svizzero serve nuovamente il gioiellino dei Gunners che, ancora di sinistro, trova stavolta il secondo palo beffando nuovamente Kepa. Passano tre minuti e la sfida si chiude: ancora Xhaka conclude, Fofana mura ma Gabriel Jesus si fa trovare pronto, siglando il 3-0.

Un primo tempo da dimenticare per i Blues, con Lampard che toglie uno spento Havertz e inserisce Aubameyang. La sostanza, però, non cambia: l'unico a mettere un minimo in discussione il trionfo dei padroni di casa è Madueke, che al 65' accorcia le distanze. Finale senza sofferenza, però, per l'Arsenal, che anzi sfiora il poker ancora con Xhaka. Con questo 3-1, Arteta sale momentaneamente al primo posto con 78 punti e mette pressione al City, che però è a -2 con due partite in meno e già contro il West Ham all'Etihad avrà l'occasione di riprendersi la vetta. Considerando Premier e Champions, invece, è il sesto ko di fila per il Chelsea, sempre più in crisi.