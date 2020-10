Premier League, amarezza Liverpool nel derby: il Var ‘salva’ l’Everton

INGHILTERRA

Gol e spettacolo nel derby della Merseyside che apre la 5a giornata di Premier League. L’Everton strappa al Liverpool un prezioso 2-2, rimontando con Keane al 20’ e Calvert-Lewin all’81’ le reti di Mané al 3’ e Salah al 72’. Nel finale succede di tutto: rosso per Richarlison al 90’, gol di Henderson annullato al 93’ per fuorigioco millimetrico di Mané rilevato dal Var. Il pareggio permette ai Toffees di restare in testa da soli.

A Goodison Park Everton e Liverpool regalano uno spettacolo elettrizzante, arricchito da un finale al cardiopalma: il 2-2 al triplice fischio consente agli uomini di Carlo Ancelotti di conservare la vetta solitaria della classifica. La partita si accende fin da subito: i Reds passano al 3’ con Mané, bravo a sfruttare una volata di Henderson sulla sinistra, ma all’11’ perdono Van Dijk, che ha la peggio in uno scontro in area avversaria con Pickford. I Toffees prendono coraggio e pareggiano al 20’: splendido il colpo di testa di Keane, che coglie alla perfezione l’invito dalla bandierina di James Rodriguez. Il match resta equilibrato, ma i padroni di casa, dopo un palo colpito da Richarlison al 59’, arretrano troppo il baricentro e si fanno trovare impreparati sull’ennesima incursione sulla fascia di Henderson, con Yerry Mina che rinvia male un suo cross e Salah che ne approfitta con un gran sinistro che vale il 2-1. Partita chiusa? Non con un bomber come Calvert-Lewin in campo: il 23enne, fino ad allora in ombra, firma all’81’ il pari di testa, su cross di Digne. Ma non è ancora finita qui: Richarlison si fa espellere al 90’ per un’entrata killer su Thiago Alcantara, al 93’ il Liverpool sembra approfittarne con il solito Henderson che batte un impreciso Pickford. Il Var, però, spegne i sogni degli ospiti: Mané è in fuorigioco di millimetri, l’arbitro Oliver annulla. È parità fra le due rivali.

RISULTATI E CLASSIFICHE