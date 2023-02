Premier League: al Tottenham il derby con il Chelsea, Blues battuti 2-0

INGHILTERRA

Gli Spurs ancora senza Conte piegano la squadra di Potter grazie alle reti di Skipp e Kane

© Getty Images Il derby di Londra tra Tottenham e Chelsea, nella venticinquesima giornata di Premier League, viene vinto dagli Spurs 2-0. Per la squadra di Conte, ancora assente in panchina, decisive le reti di Skipp al 46’ (gran tiro da fuori area) e Harry Kane all’82’, con un tap-in su corner. È sempre più crisi per la squadra di Potter, ferma a 31 punti e al decimo posto. Il Tottenham vede il quarto posto, salendo a 45 punti in classifica.

Vedi anche Calcio estero Premier League: l’Arsenal piega il Leicester, il City resta in scia. Pareggia il Liverpool

Nella prima frazione di gioco la partita fatica a decollare, con continue interruzioni e poche azioni pericolose. Gli ospiti dopo pochi minuti devono rinunciare a Thiago Silva, sostituito dopo una botta in uno scontro con Kane. L’unico squillo dei primi quarantacinque minuti arriva al 26’, con gli Spurs che colpiscono un palo sulla conclusione di Hojbjerg. Nei Blues i più attivi sono Joao Felix e Sterling, ma non riescono ad incidere. Poco prima del duplice fischio nasce anche un principio di rissa, con l’arbitro che espelle Ziyech, salvo poi tornare sui suoi passi e tramutare il cartellino rosso in giallo (dopo aver rivisto le immagini al Var). Gli undici di Conte (ancora assente per motivi di salute) sbloccano la gara subito a inizio ripresa, con la gran botta da fuori area di Skipp che si spegne sotto la traversa al 46'.

I padroni di casa abbassano il ritmo della partita per contenere la reazione della squadra di Potter, e all’82’ trovano anche il 2-0: angolo del subentrato Son, spizzata di testa di Dier e tap-in vincente sul secondo palo di Harry Kane. Nel finale i Blues provano inesorabilmente ad accorciare le distanze, ma la partita finisce 2-0. Il Tottenham sale a 45 punti in classifica, momentaneamente al quarto posto. È crisi nera per il Chelsea di Potter, ancorato al decimo posto, a 31 punti.