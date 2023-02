Premier League: l’Arsenal piega il Leicester, il West Ham demolisce 4-0 il Nottingham

PREMIER LEAGUE

Ai Gunners basta l’1-0 contro le Foxes, è 2-0 tra Aston Villa ed Everton: il Leeds batte 1-0 il Southampton

© Getty Images Non sbaglia la capolista Arsenal, che nella 25a giornata di Premier League sconfigge per 1-0 il Leicester con il gol al 46’ di Martinelli. Il West Ham si sveglia nella ripresa e in un quarto d’ora rifila il 4-0 ad un inerme Nottingham. All’Aston Villa bastano le reti di Watkins (63’) e Buendia (81’) per superare 2-0 l’Everton, mentre il Leeds ritrova la vittoria dopo 10 partite contro il Southampton, liquidato per 1-0 e sempre più ultimo.

LEICESTER – ARSENAL 0-1

L’Arsenal batte 1-0 il Leicester nella venticinquesima giornata di Premier League. Parte forte la capolista, che si porta avanti con la rete di Trossard al 26’, ma il Var annulla tutto per un fallo a inizio azione. Le Foxes non stanno a guardare e cinque minuti dopo rispondono con Iheanacho, ma in questo caso è la bandierina dell’assistente ad invalidare la rete. Nel secondo tempo, però arriva la rete dei Gunners con Martinelli, che fa 1-0 al 46’ sul passaggio al bacio di Trossard. La formazione di Arteta continua a spingere e al nove minuti dopo Saka insacca il raddoppio, che viene vanificato dalla trappola del fuorigioco. I Gunners salgono così a 57 punti e si confermano primi in classifica, mentre il Leicester resta quattordicesimo a 24 punti.



WEST HAM – NOTTINGHAM FOREST 4-0

Il West Ham piazza un netto 4-0 al Nottingham Forest, che si arrende nella ripresa. Al 12’ l’ex Milan Paquetà tenta la conclusione, che però termina sul palo alla sinistra di Navas. Gli ospiti controbattono con un’azione insistita due minuti dopo, ma Felipe non riesce a trasformare un rigore in movimento e si resta sullo 0-0. All’inizio della ripresa, Forest ancora pericoloso con Bowen, ma il 26enne inglese viene stoppato dal legno al 56’. Pochi secondi più tardi ci prova di nuovo Paquetà, ma questa volta il suo tiro finisce alto di poco. Poi però gli Hammers iniziano a martellare e nel giro di otto minuti portano sul 3-0 con la doppietta di Ings (70’ e 72’) e con il gol di Rice al 78’. Il poker è servito poi da Michail Antonio, che segna si testa e rende ancora più pesante il passivo per gli avversari. Il West Ham sale quindi in sedicesima posizione a 23 punti. Il Nottingham, invece, rimane fermo a quota 25.



EVERTON – ASTON VILLA 0-2

L’Everton cade in casa per il 2-0 da parte dell’Aston Villa. La partita è intensa, ma nella prima mezz’ora il gol non arriva né da una parte né dall’altra. Al 35’ ci prova per i padroni di casa Onana, ma il suo colpo di testa viene parato alla grande da Emiliano Martinez. Anche all’inizio del primo tempo, non c’è nessuna occasione nitida e i contrasti a centrocampo mettono a dura prova la tenuta fisica dei calciatori. Nella ripresa, passano i Lions con il rigore trasformato da Watkins al 63’. Il raddoppio arriva invece all’81’ con il nuovo entrato Buendia che buca Pickford alla sua destra. L’Everton resta così diciottesimo a 21 punti insieme al Bournemouth, mentre l’Aston Villa consolida l’undicesima piazza a quota 31.



LEEDS – SOUTHAMPTON 1-0

Torna alla vittoria dopo dieci partite il Leeds, che piega in casa per 1-0 il Southampton. Il match si corre sul filo del rasoio ed entrambe le formazioni non vogliono scoprirsi. Al 39’ i Saints si rendono pericolosi con Onuachu, ma Meslier dice di no con un grande intervento. Nel secondo tempo, però gli uomini di Gracia passano in vantaggio con la rete di Junior Firpo che scambia in area con Harrison e buca Bazunu per l’1-0. Il Leeds cerca di staccare così le altre formazioni invischiate nella zona retrocessione e vola in diciassettesima posizione a 22 punti. Il Southampton, invece, è sempre più ultimo a quota 18.