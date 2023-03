Premier, l’Arsenal travolge l’Everton e va a +5 sul City, vince anche il Liverpool

INGHILTERRA

La doppietta di Martinelli lancia i Gunners nel 4-0 sui Toffees, i Reds vincono 2-0 con il Wolverhampton

© Getty Images Nel recupero della settima giornata di Premier League l’Arsenal stende 4-0 l’Everton ed è sempre più capolista: per i Gunners le reti di Saka (40’), Odegaard (71’) e due volte Martinelli (47’, 80’). Ora la squadra di Arteta è a +5 sul City di Guardiola, con lo stesso numero di partite giocate. Vince anche il Liverpool, che si impone per 2-0 contro il Wolverhampton, grazie alle marcature di Van Dijk (73’) e Salah (77’).

ARSENAL – EVERTON 4-0

Vola l’Arsenal, a valanga sull’Everton per 4-0. Una prima frazione di gioco in cui i Gunners tengono a lungo il possesso palla, come preventivabile. La prima vera occasione è però è per i Toffees, all’8’ ci prova Maupay. La squadra di Arteta al minuto 40 mette il muso in avanti, con una gran botta di Saka in diagonale sul primo palo. Poco prima del duplice fischio arriva anche il raddoppio, con la rete di Martinelli assegnata al 47’ dopo il check del Var. Nel secondo tempo le cose non cambiano, con i londinesi che dilagano al 71’, trovando il 3-0 con Odegaard su assist di Trossard. La squadra di Arteta non si ferma, e all’80’ allarga ancor di più il divario, con la doppietta personale di Martinelli. Finisce 4-0, con l’Arsenal che svetta a 60 punti e va a +5 sul Manchester City. Resta al diciottesimo posto l’Everton, a quota 21.



LIVERPOOL – WOLVERHAMPTON 2-0

Torna a vincere il Liverpool, che ad Anfield supera 2-0 il Wolverhampton. I primi quarantacinque minuti sono poveri di emozioni, con poche occasioni per entrambe le formazioni. I Reds, nonostante il possesso prolungato, faticano ad innescare Nunez, e l’occasione più chiara è quella dei Wolves al 4’ con Sarabia. Si rientra negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Nella ripresa gli undici di Klopp cercano il vantaggio con più insistenza, trovandolo al minuto 73’ grazie a Virgil Van Dijk. Quattro minuti più tardi arriva anche il raddoppio, con Salah che interrompe il suo digiuno e fa 2-0. Gli ospiti accennano una minima reazione, ma la partita finisce 2-0. Il Liverpool (che deve ancora recuperare un turno) aggancia il Fulham al sesto posto. Resta quindicesimo il Wolverhampton, a 24 punti.