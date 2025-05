Barcellona, Dani Olmo: "Vogliamo la finale di Champions"

Dani Olmo è pronto ad affrontare la semifinale di ritorno con grande convinzione. L'attaccante del Barcellona si è dimostrato convinto nel corso della conferenza stampa della vigilia: "È una partita fondamentale, la motivazione è massima come è ovvio per una semifinale che porterà a una finale di Champions. C'è grande voglia di vincere domani sera - ha spiegato il calciatore spagnolo -. All'andata abbiamo giocato ad armi pari, ci sono state situazioni in cui avremmo potuto difendere meglio. Può capitare e dovremo essere pronti, il nostro obiettivo è vincere domani, facendo un bel calcio. Il fattore campo può portare beneficio a chi gioca in casa, ma abbiamo giocato in campi come il Wanda Metropolitano o il Bernabeu e siamo riusciti a vincere o comunque a qualificarci. Giocare in uno stadio del genere ci motiva, magari potessimo farlo ogni anno".