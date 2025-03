Dopo un anno di prigione Robinho chiede di nuovo la scarcerazione

Robinho sta scontando la sua pena in Brasile nonostante la condanna sia arrivata in Italia: la legge del Paese sudamericano non prevede l’estradizione dei suoi cittadini all’estero, ma consente che un brasiliano condannato in un'altra nazione possa scontare la pena in patria. Se i ricorsi continueranno a essere respinti, la detenzione dell'ex Milan finirà nel 2027.