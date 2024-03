Premier, il Chelsea soffre ma piega il Newcastle

INGHILTERRA

A Stamford Bridge decidono i gol di Jackson, Palmer e Mudryk, inutili le reti di Isak e Murphy per i Magpies

© Getty Images Il Chelsea rischia nel finale ma batte 3-2 il Newcastle nel Monday Night che chiude la ventottesima giornata di Premier League. A Stamford Bridge, decidono i gol di Jackson (6'), Palmer (58') e Mudryk (76'), con i Magpies che segnano il momentaneo 1-1 con Isak (43') e nel finale con Murphy (90'), senza tuttavia trovare il pareggio. In classifica, i Blues salgono a 39 punti, portandosi a -1 proprio dalla formazione di Howe.

Nonostante un finale in apnea, il Chelsea supera 3-2 il Newcastle a Stamford Bridge. La partita inizia nel migliore dei modi per i Bleus, con Jackson che riceve da Palmer e porta in vantaggio i suoi al 6'. Nel corso del primo tempo, Howe perde anche Gordon, con Murphy che entra al 36'. Poco dopo, ecco il pareggio con Isak, che sfrutta al meglio l'assist di Guimaraes. Prima dell'intervallo arriverebbe anche il 2-1 dei padroni di casa, ma la possibile doppietta di Nicolas Jackson viene annullata per fuorigioco. Il gol è però solo rimandato e arriva al 58' grazie a Cole Palmer, poi è Mudryk, con una strepitosa penetrazione centrale con annesso dribbling a Dubravka, a firmare il 3-1 che sembra chiudere i giochi. Prima del recupero, però, Muprhy accorcia le distanze e regala minuti di tensione ai tifosi Blues, ma non il 3-3. Con questo successo, il Chelsea sale a 39 punti portandosi a -1 proprio dal Newcastle, che non riesce in nessun modo a dare la svolta ad una stagione partita benissimo e al momento decisamente deludente.