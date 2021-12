Premier, frena il Tottenham di Conte, Ranieri crolla col West Ham

INGHILTERRA

Gli Spurs pareggiano 1-1 in casa del Southampton, sconfitta casalinga 4-1 del Watford per mano degli Hammers

Nella Premier falcidiata dal Covid, frenata per il Tottenham di Antonio Conte che non va oltre l’1-1 in casa del Southampton nonostante la superiorità numerica per gran parte della partita: gli Spurs recuperano con Kane lo svantaggio a firma di Ward-Prowse. Momento nero per il Watford di Claudio Ranieri che incappa nella quinta sconfitta consecutiva dopo il 4-1 casalingo dal West Ham, crisi anche per il Norwich ko 3-0 con il Crystal Palace.

SOUTHAMPTON-TOTTENHAM 1-1

Frenata del Tottenham che perde l’occasione di avvicinare ancora di più la zona Champions, parziale passo falso per la squadra di Conte che non approfitta dell’uomo in più per gran parte dell’incontro. E’ il Southampton ad andare avanti al 25’ con Ward-Prowse, poi la partita si fa nervosa e Salisu rimedia due gialli in dodici minuti regalando la superiorità numerica al Tottenham dal 39’. Gli uomini di Conte ne approfittano subito e dopo due minuti Kane trasforma dagli 11 metri per il pareggio. Usciti dagli spogliatoi, gli Spurs si gettano subito in avanti con forza e al 53’ concretizzano la rivolta ancora con Kane, ma il Var vede un fuorigioco e spezza l’esultanza del Tottenham. Gli ospiti continuano a spingere con tutti gli effettivi, i padroni di casa possono solo alzare il muro in attesa del fischio finale e riescono nella piccola impresa.



WATFORD-WEST HAM 1-4

Torna alla vittoria il West Ham dopo tre partite e lo fa a spese di un Watford in crisi nera, con la quinta sconfitta consecutiva per la squadra di Claudio Ranieri. Gli Hammers si portano così a 31 punti in piena zona Europa, il Watford invece è appena due punti sopra il terzultimo posto in posizione molto pericolosa. Eppure è proprio il Watford a passare in vantaggio dopo appena quattro minuti con Dennis, ma la reazione del West Ham è rabbiosa e si concretizza nel giro di 180 secondi: Soucek al 27’ e Benrahma al 29’ firmano il micidiale uno-due che ribalta il risultato. Nella ripresa la musica non cambia, anzi al 48’ arriva il tris di Bowen annullato dal Var, poi al 58’ ci pensa Noble su rigore a rafforzare il vantaggio. Gli uomini di Ranieri non reagiscono e anzi nel finale arriva addirittura il pesante poker con Vlasic.



CRYSTAL PALACE-NORWICH 3-0

Crisi senza fine per il Norwich sempre più ultimo in classifica con appena dieci punti. I gialloverdi incassano un pesante 3-0 dal Crystal Palace che invece torna alla vittoria dopo due partite e si assesta a metà classifica in totale tranquillità. La pratica è chiusa già nel primo tempo grazie alle reti di Edouard all’8’, Mateta al 38’ e Schlupp al 42’. Un tris che stende un Norwich incapace di reagire nella ripresa, i padroni di casa allora amministrano fino al fischio finale.