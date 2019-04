Premier, dominio di City e Liverpool nella squadra dell'anno

25/04/2019

Nella squadra dell'anno della Premier League non c'è spazio per Eden Hazard, né per Momo Salah, un anno fa eletto migliore giocatore della stagione. Almeno stando all'undici ideale pubblicata dall'associazione dei calciatori professionisti, dove sono Manchester City e Liverpool, le due squadre che hanno dominato il campionato, a farla da padrone. I Citizens di Guardiola contribuiscono con ben sei giocatori (Ederson, Laporte, Bernardo Silva, Fernandinho, Sterling e Aguero), davanti ai rivali Reds con quattro (Arnold, Van Dijk, Robertson e Mane'), mentre l'unico "intuso" è Paul Pogba del Manchester United.