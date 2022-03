Premier, colpo Liverpool con l’Arsenal. Tottenham ok

INGHILTERRA

Gli uomini di Klopp conquistano la nona vittoria consecutiva grazie a Diogo Jota e Firmino, gli Spurs vincono 2-0 col Brighton

Un Liverpool spietato sconfigge anche l’Arsenal e si porta a un punto dal Manchester City nella lotta per la Premier League. I Reds mettono la loro bandierina anche sull’Emirates, vincendo 2-0 con le reti di Diogo Jota e Firmino in avvio di ripresa, e trovano il nono successo di fila in campionato. Stesso risultato anche per il Tottenham sul campo del Brighton: Romero (su tiro di Kulusevski) e Kane (assist di Bentancur) valgono i tre punti. Getty Images

ARSENAL – LIVERPOOL 0-2

Il Liverpool non si ferma più e stende anche l’Arsenal. I Reds espugnano l’Emirates Stadium 2-0 e festeggiano la nona vittoria consecutiva in campionato, che li porta a un solo punto dal Manchester City primo. Gli uomini di Klopp giocano con la carica di chi vede la preda sempre più vicina e fanno paura già in avvio con il colpo di testa di Van Dijk, su cui si oppone Ramsdale. I padroni di casa cercano qualche idea passando dalle fasce con Cedric Soares, gli ospiti faticano ad accendersi con Mané e Salah. Nella ripresa il Liverpool torna in campo con un atteggiamento più offensivo e mette in campo la differenza tecnica. A Mané viene annullato un gol in apertura, ma il vantaggio per i Reds arriva comunque al 10’: Thiago Alcantara trova uno splendido corridoio per Diogo Jota, che calcia sul primo palo e batte un colpevole Ramsdale. Passano altri 6’ e gli uomini di Klopp trovano il 2-0 con la zampata del neoentrato Firmino, lesto nel mettere la punta sul cross basso di Robertson e trafiggere di nuovo il portiere avversario. Gli uomini di Arteta, tramortiti, costruiscono giusto un’occasione per accorciare, quando il diagonale di Martinelli da ottima posizione termina fuori per questione di centimetri. Il Liverpool protegge il 2-0 esterno e incalza il City, a un solo punto. L’Arsenal rimane quarto ma dovrà lottare per non perdere il posto in Champions.

BRIGHTON – TOTTENHAM 0-2

Il Tottenham viene spinto dagli ex juventini e si impone sul campo del Brighton con un agevole 2-0 per proseguire la sua rincorsa verso la Champions. Gli uomini di Antonio Conte faticano a trovare spazi in apertura all’Amex Stadium ma costruiscono lo spiraglio giusto al 37’, quando il tiro di Kulusevski dal limite dell’area viene deviato involontariamente da Romero, che cambia traiettoria alla sfera e manda all’angolino. Gli Spurs sfiorano il raddoppio con Kulusevski, su cui vola Sanchez, e rimandano la festa alla ripresa. Al 57’ Bentancur lancia Kane in contropiede, l’inglese scappa via alla difesa avversaria e infila il 2-0, gol numero 95 in trasferta in Premier: è record assoluto. Nel finale Reguilon e Kane falliscono il tris, ma a Conte il 2-0 basta e avanza per portare il Tottenham a tre punti dalla Champions.