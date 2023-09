Premier: cinque su cinque per il City, De Zerbi fa tris ad Old Trafford. Il Newcastle torna a vincere

Inghilterra

Il Brighton batte i Red Devils 3-1, tris anche per i campioni in carica in casa del West Ham e per il Liverpool con i Wolves. Bene Spurs e Magpies

© Getty Images Quinta giornata di Premier League che vede ancora il City a punteggio pieno: è 3-1 (Doku, Bernardo Silva e Haaland) in casa del West Ham. Stesso punteggio per il Liverpool con il Wolverhampton e per il Brighton di De Zerbi ad Old Trafford: Seagulls ora quarti a 12 punti. Rimonta per il Tottenham: è 2-1 sullo Sheffield, torna alla vittoria anche il Newcastle, 1-0 sul Brentford. L'Aston Villa ribalta il Crystal Palace nel finale, Fulham-Luton 1-0.

NEWCASTLE – BRENTFORD 1-0

Torna a vincere il Newcastle di Howe, successo di misura per 1-0 in casa col Brentford. Nella prima frazione di gioco la gara vive di ritmi estremamente bassi, con pochissime occasioni da una parte e dall’altra. I Magpies, privi di Tonali per infortunio, provano ad innescare la velocità di Barnes e Gordon sugli esterni, senza però riuscire a trovare la via del gol. Dopo i primi quarantacinque minuti il risultato è fermo sullo 0-0. Nella ripresa gli uomini di Howe provano ad aumentare i giri del motore, con la squadra di Thomas Frank che si apre sempre di più con il passare dei minuti. Al 64’ ecco la rete dell’1-0: il solito Wilson non sbaglia dal dischetto, perforando Flekken e portando in vantaggio i bianconeri. Gli ospiti cercano di spostare l’inerzia della gara dalla loro parte nel finale, con i padroni di casa che soffrono nei nove minuti di recupero, ma al triplice fischio è 1-0. Vince il Newcastle e sale a 6 punti in classifica, agganciando proprio le Bees.

WEST HAM-MANCHESTER CITY 1-3

Dias, Doku e Rodri cercano di capitalizzare la superiorità territoriale dei Citizens, ma il vantaggio è degli Hammers, che al 36’ sbloccano il match con la rete di testa di Ward Prowse, che di testa finalizza una ripartenza su assist di Coufal. La reazione degli uomini di Guardiola arriva dopo pochi secondi nella ripresa, quando il nuovo arrivo belga riceve da Alvarez e infila all’angolino sul palo lontano con il destro. L’argentino colpisce il palo con un bel calcio di punizione poco dopo, Haaland si vede negare il goal da Areola e infine al 76’ arriva il 2-1 con Bernardo Silva, che col mancino non sbaglia da pochi passi sull’ennesimo suggerimento di Julian Alvarez. Nel finale arriva il tris con l’immancabile timbro dell’attaccante norvegese, che col mancino sigilla l’incontro. Resta così a punteggio pieno la squadra detentrice del titolo, mentre il West Ham rimane a dieci lunghezze in graduatoria.

WOLVERHAMPTON-LIVERPOOL 1-3

Rimonta vincente per il Liverpool, che ribalta il risultato e sbanca il Molineux, sconfiggendo 3-1 il Wolverhampton in un match più equilibrato di quanto faccia credere il risultato. La sfida inizia male per i Reds, che lanciano tra i titolari il classe 2003 Jarell Amorin Quansah in difesa, visto il rientro in extremis di Konaté. Passano sei minuti ed ecco la rete dei Wolves, trascinati dallo strepitoso primo tempo di Pedro Neto: è proprio l'ex Lazio a involarsi sulla destra e ispirare per Hwang Hee-chan, che insacca sfruttando un intervento rivedibile di Alisson. La reazione del Liverpool è immediata, con Diogo Jota impreciso, ma i ragazzi di Klopp rischiano ancora sulla spinta di Pedro. Questa volta Matheus Cunha sbaglia clamorosamente l'aggancio e, dopo vari minuti di stallo, si va al riposo sull'1-0. Nell'intervallo Klopp effettua un cambio, inserendo Luis Diaz per uno spento Mac Allister. La mossa non sembra funzionare, finchè al 55' i Reds pareggiano: Salah sbaglia il tiro, che si trasforma in un cross rasoterra che Gakpo deve solo spingere in rete. I Wolves si ridisegnano per proteggere l'1-1, ma nel finale affondano sulla spinta dei Reds, che pochi istanti prima avevano perso l'infortunato Quansah. L'eroe di giornata è Robertson, che trova il 2-1 (85') sul passaggio vincente di Momo Salah, festeggiando così le 200 presenze in Premier League e sfruttando l'errore al rinvio di José Sa. Nel recupero arriva anche l'apoteosi degli ospiti, con Salah ad ispirare per Elliott e la deviazione di Bueno a spiazzare il portiere al 91'. Vince 3-1 il Liverpool, che sale a quota 13 punti ed esulta dopo dodici minuti di recupero. Si ferma a quota tre il Wolverhampton, restando in zona-retrocessione.

MANCHESTER UNITED-BRIGHTON 1-3

Ci prova subito Rashford a sbloccare l’incontro, ma il suo destro non basta per superare Steele. Il vantaggio arriva a favore degli uomini di Roberto De Zerbi al 20’ quando Welbeck riceve da Adingra e batte Onana con il mancino. La formazione di casa pareggia nel finale del primo tempo ma la sua rete viene annullata dal Var. In avvio di ripresa arriva il raddoppio dei Seagulls: Pascal Groß trova la soluzione vincente con un destro dal limite al 53’. Joao Pedro cala il tris al 71’, mentre la prima rete dei Red Devils è firmata dal giovane Mejbri due minuti dopo con un tiro dalla distanza. Il Brighton sale così a 12 punti in classifica, issandosi al quarto posto, mentre lo United resta a sei.

TOTTENHAM-SHEFFIELD UNITED 2-1

La formazione di Postecoglou crea per tutto il primo tempo: Bissouma, Solomon, Maddison e Son ci provano ripetutamente, ma Foderingham abbassa la saracinesca. Nel secondo tempo si abbassa l’efficacia offensiva dei padroni di casa e lo Sheffield ne approfitta, passando in vantaggio al 73’ con il mancino di Hamer, bravissimo a incrociare su suggerimento di Robinson. Gli Spurs si riversano in avanti e trovano il pareggio nel recupero, con la rete di Richarlison (assist di Perisic) che fissa l’1-1 al 98’, poi al minuto numero 100 arriva addirittura il gol vittoria di Kulusevski, che proietta il Tottenham a tredici punti, mentre lo Sheffield resta a 1.

ASTON VILLA-CRYSTAL PALACE 3-1

Dopo un primo parziale sotto il controllo della squadra allenata da Emery, in apertura di ripresa arriva la rete di Edouard, che dopo 2’ porta avanti gli ospiti: Mateta (appena entrato), trova l’attaccante appena dentro l’area, che calcia con sinistro e realizza. Watkins sfiora subito il pareggio, ma per vedere il goal dell’1-1 i tifosi di casa devono aspettare l’87’, quando il subentrato Duràn realizza con un mancino sotto la traversa. Non è finita e i padroni di casa trovano anche il goal vittoria al 98’ con il rigore di Douglas Luiz, a cui segue tre minuti dopo il tris di Bailey. Il Palace resta così a 7 punti in classifica, mentre il Villa sale a nove.

FULHAM-LUTON 1-0

Resta fermo a zero punti in classifica il Luton, che viene sconfitto anche dal Fulham. A Craven Cottage decide la marcatura di Carlos Vinicius, che al 65’ capitalizza da pochi passi il maggior controllo in campo dei padroni di casa. I bianconeri salgono a sette lunghezze dopo questo successo.