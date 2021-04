Premier: Bielsa ferma il Liverpool, Klopp manca l’aggancio alla Champions

Nel monday night della trentaduesima giornata di Premier League, il Liverpool pareggia 1-1 in casa del Leeds di Bielsa e fallisce l’aggancio alla zona Champions. Ad Elland Road, i Reds passano in vantaggio al 31’ grazie a Mané, che insacca a porta vuota sull’assist di Alexander-Arnold. All’87’, però, Llorente firma il pareggio di testa ed impedisce agli uomini di Klopp di raggiungere il West Ham al quarto posto in classifica.