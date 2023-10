Portogallo, Ronaldo non si pone limiti: "Penso che riuscirò a raggiungere i 900 gol"

L'UOMO DEI RECORD

CR7 contro la Slovacchia ha festeggiato le 200 presenze in Nazionale ed è diventato il primo calciatore a qualificarsi per il 6° Europeo

Portogallo, altro record per Ronaldo: presenza numero 200



















1 di 11 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© twitter 1 di 11 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Cristiano Ronaldo continua a collezionare un record dietro l'altro e a 38 anni suonati non ha alcuna intenzione di fermarsi. Contro la Slovacchia CR7 ha tagliato il traguardo delle 200 presenze col Portogallo e con la sua doppietta ha allungato nella classifica all time dei marcatori in nazionale (125 centri) portando i suoi a Euro 2024 e diventando il primo calciatore a qualificarsi per la sesta volta. Ora davanti a lui, un altro traguardo da raggiungere: "Mi sto godendo il bel momento, mi sento bene, il mio corpo sta rispondendo a quello che gli ho dato in questi anni. Sono felice sia in Nazionale che nel club. Ho segnato tanti gol e mi sento bene fisicamente. Penso che riuscirò a raggiungere i 900 gol".

Ronaldo è arrivato a quota 857 e il nuovo traguardo è lontano 43 gol, non molti per uno che segna al suo ritmo. Salvo sorprese clamorose, nell'estate del 2024, CR7 diventerà il primo giocatore a giocare in sei edizioni diverse degli Europei. Era già il primo a quota cinque, ma a 20 anni di distanza dal primo arriverà anche il sesto. Il fenomeno portoghese è anche il primo calciatore a rappresentare il proprio Paese per 200 volte ed è stato il primo nella storia a raggiungere gli 850 centri in gare ufficiali. In Qatar 2022 Ronaldo è diventato il primo giocatore della storia a segnare in 5 edizioni diverse del Mondiale e detiene persino il record di gol di testa (145).

Le cose per CR7 vanno a gonfie vele anche fuori dal campo, visto che è in cima alla classifica Forbes dei calciatori più pagati al mondo. Per lui un incasso previsto di 260 milioni di dollari nella stagione 2023/2024. E all'orizzonte c'è il rinnovo con l'Al Nassr fino al 2027: in 4 anni anche il traguardo dei 1.000 gol non sembra poi così lontano...

Vedi anche Calcio estero Cristiano Ronaldo, futuro sempre in Arabia: pronto il rinnovo con l'Al Nassr