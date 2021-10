Pochettino: "Il Psg non fa nulla di sbagliato: siamo quelli che hanno speso meno"

PARLA L'ALLENATORE

Il tecnico: "Si parla senza sapere, abbiamo preso tutti giocatori a costo zero. Messi? Leonardo mi ha pure chiesto se lo volessi..."

Mauricio Pochettino difende la sostenibilità del mercato delle meraviglie del Paris Saint-Germain: "Non stiamo facendo assolutamente niente fuori dalle regole, anzi tra le big siamo la squadra che ha speso meno acquistando giocatori a parametri zero. A volte si parla troppo senza sapere, andassero a controllare i conti di altre società e chissà che sorprese troverebbero..." le parole del tecnico dei parigini a Marca.

L'argentino ha poi commentato la situazione di Mbappé, in scadenza 2022 e cercato con insistenza dal Real Madrid: "La situazione è aperta, nessuno conosce il futuro: il Psg può offrirgli argomenti in grado di renderlo felice. E comunque non ho dubbi sulla sua professionalità. Se a maggio ci fosse una finale di Champions Real-Psg con Kylian sul dischetto? Fino all'ultimo giorno, che sia al 30 giugno o 10 anni, sarà professionale al 200%, lui è uno di quei giocatori come Messi o Cristiano Ronaldo".

A proposito di Leo, Pochettino spiega com'è nata la trattativa: "Leonardo mi chiama per dirmi: c'è la possibilità di tesserare Messi, ti piacerebbe? Cioè mi ha pure chiamato per chiedermelo... Gli ho risposto: è uno scherzo o è davvero possibile? E allora sono iniziati i colloqui, tutto è stato molto veloce".

Infine, il terzo nome del super tridente parigino: "Neymar ha parlato con Leonardo credo sia tutto chiaro sul suo futuro (dopo le dichiarazioni del brasiliano che sembravano suggerire un possibile ritiro alla fine dell'anno prossimo, ndr). Fin da piccolo ha avuto tante pressioni, ha detto qualcosa che può essere interpretato in tanti modi ma non ho dubbi che voglia essere qui per regalare la Champions League al club".