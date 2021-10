Neymar: "Qatar 2022 mio ultimo Mondiale, poi non so se avrò la testa per giocare ad alti livelli"

BRASILE

L'attaccante parla della nazionale brasiliana ma sembra allargare il discorso del ritiro all'intera carriera da calciatore

Neymar sembra aver già stabilito la data in cui darà l'addio alla nazionale del Brasile. Anzi, le sue ultime parole rivelano che il pensiero del ritiro potrebbe coinvolgere l'intera carriera da calciatore: "Penso che quello in Qatar, nell'inverno 2022, sarà il mio ultimo Mondiale: lo affronterò come se fosse l'ultimo perché poi non so se avrò più la forza mentale per affrontare il calciatore ad alto livello. Quindi farò di tutto per presentarmi bene, farò di tutto per vincere con il mio Paese, per realizzare il mio sogno più grande sin da quando ero piccolo. E spero di farcela". Getty Images

O' Ney, durante lo speciale "Neymar Jr. and the line of kings" di Dazn, parla anche dei suoi idoli e dei grandi campioni del passato. "Ronaldinho è uno dei miei idoli. Era un mago, con la capacità di fare numeri che ti lasciavano a bocca aperta. Mi rivedo molto in lui per lo stile di gioco che ci accomuna. Partire larghi per cercare il centro del campo, cercando di dribblare molto", ha dichiarato. Altro suo punto di riferimento è stato Zico. "La sua era ha lasciato un marchio. Giocava con felicità, cercando sempre il dribbling", ha ricordato Neymar.