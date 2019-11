Piqué perde 30.000 euro e la coppa del Mondo 2010 a tennis

SPAGNA

A pochi giorni dal via della nuova Coppa Davis, Gerard Piqué è sceso in campo per una veloce esibizione di tennis che si ricorderà per molto tempo. Davanti alle telecamere del programma “La Resistencia”, il difensore del Barcellona ha perso partita e scommessa contro il presentatore David Broncano e ora dovrà acquistare una statua da 30.000 euro e dovrà consegnare la replica della Coppa del Mondo vinta con la Spagna nel 2010.

Il centrale del Barça e il conduttore spagnolo hanno scelto due quintetti e si sono sfidati. La squadra di Piqué era composta dai tennisti Diego Schwartzman e Marcel Granollers e dai comici Raul Cimas e Arturo Valls. Broncano invece ha puntato sui tennisti Andrey Rublev, Pablo Carreño Busta e Olga Saez e sull’attrice Ingrid Garcia-Jonsson. Nella prima partita sono scesi in campo da un lato Rublev in coppia con Ingrid, dall’altro Schwartzman e Cimas che hanno vinto di misura. Nel secondo match la coppia Granollers-Carreño Bustaha conquistato il punto del pari che ha portato la contesa al punto decisivo.

Per il gran finale il presidente della società Kosmos Tennis, che ha acquistato per i prossimi 25 anni i diritti della coppa Davis è sceso in campo col comico Valls, mentre Broncano ha giocato in coppa con Olga Saez, numero 425 della classifica Wta. Un epilogo che Piqué ha pagato profumatamente di tasca propria.