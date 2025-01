Pioli: "De Ketelaere? Non è stata solo colpa mia. Tornerò ad allenare in Italia"

"Al Milan ho dato tutto, non ho rimpianti". Stefano Pioli, adesso in Arabia Saudita, guarda avanti ma non dimentica i rossoneri. Per mesi ha faticato a vedere i match del suo vecchio club e, stuzzicato dai colleghi di Radio Serie A, è tornato a parlare anche di Charles De Ketelaere. "Nella mia carriera sono stati più i giocatori dai quali sono riuscito a prendere tanto, piuttosto che altri. Però chiaramente ci sono stati anche giocatori come Charles, che adesso è sulla bocca di tutti, ma è chiaro che non credo che sia stata solamente colpa mia. Chiaro che probabilmente qualcosina non è andata liscia mentre adesso con Gasperini sta funzionando anche grazie all’ambiente".