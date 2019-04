Pelè ricoverato d'urgenza a Parigi dopo l'incontro con Mbappè

03/04/2019

Pelè ricoverato d'urgenza in ospedale a Parigi. Un attacco febbrile nella notte, dopo avere incontrato Kilyan Mbappè in un simpaticissimo duetto tra fenomeni di epoche diverse. Poi nelle prime ore della mattina, il ricovero presso una struttura ospedaliera della capitale francese. La diagnosi parla di " tetania ", patologia nota anche come " spasmofilia " e che consiste nella presenza di ipereccitabilità dei nervi periferici con contrazioni volontarie o involontarie dei muscoli. Simtomi molto simili a quelli della cosiddetta "sindrome di Isaac". Al momento O Rei non sembra in condizioni gravi, il portavoce Joe Fraga assicura che il ricovero è avvenuto solamente per motivi precauzionale, ma Pelè ha già 78 anni e mezzo e quindi nessun segnale può essere trascurato.

Non è la prima volta che il campione brasiliano preoccupa per la sua salute. L'incontro con Mbappè era stato in un primo momento organizzato per lo scorso mese di marzo, ma poi era stato rinviato proprio perché le condizioni di Pelè non erano ottimali. Ai Giochi Olimpici del 2016 a Rio de Janeiro non era stato in grado di partecipare alla cerimonia di inaugurazione proprio per questo motivo. Al sorteggio per il Mondiale del 2018 era arrivato in sedia a rotelle a causa di un problema serio alle anche. E già nel 2014 aveva spaventato tutti per un'infezione urinaria. Adesso però a Parigi sembra tutto sotto controllo. E il mondo del calcio tifa per lui.