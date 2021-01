Party di Natale con 18 persone: bufera su giocatori Tottenham e West Ham

PREMIER LEAGUE

Bufera in Inghilterra dopo che tre calciatori del Tottenham (Reguilon, Lo Celso e Lamela) e uno del West Ham (Lanzini) si sono ritrovati tutti insieme con le rispettive famiglie per festeggiare il Natale, violando il lockdown a cui è sottoposta la città di Londra. Una foto che ritrae i giocatori sorridenti (in totale 18 persone) ha scatenato lo sdegno in Rete. I due club si sono prontamente scusati e la polizia locale ha aperto un'indagine. twitter

Le restrizioni imposte nell’area di Londra impediscono alle persone di andare in casa di altri, tranne in casi particolari. "Siamo estremamente delusi e condanniamo fermamente questa immagine che mostra alcuni dei nostri giocatori con la famiglia e gli amici insieme a Natale, in particolare perché conosciamo i sacrifici che tutti in tutto il paese hanno fatto per stare al sicuro durante il periodo festivo" la nota del Tottenham.

In casa Spurs, José Mourinho non nasconde la propria delusione e racconta che aveva regalato a Regulion un maialino portoghese per farlo sentire meno solo nelle Feste. "Un regalo fantastico. Un regalo fantastico. Un maialino portoghese, che è fantastico per un portoghese e uno spagnolo - ha detto lo Speciale One dopo la vittoria contro il Leeds - Così gliel'ho dato perché mi era stato detto che avrebbe passato il Natale da solo. E ho avuto questo pensiero su di lui. Non era solo, come puoi vedere. E come club ovviamente ci sentiamo delusi perché diamo ai giocatori tutta l'istruzione, diamo ai giocatori tutte le raccomandazioni e ovviamente non siamo contenti. È stata una sorpresa negativa per noi"

In serata sono arrivate anche le scuse di Lamela e Lanzini, ma tutti i giocatori vanno incontro a una pesante sanzione.