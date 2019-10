Pallone d'Oro: oggi i 30 candidati, Lotta a tre Messi-Van Dijk-Ronaldo

IL PREMIO DI FRANCE FOOTBALL

Chi sarà il successore di Luka Modric? Nella giornata di lunedì France Football renderà noti i nomi dei 30 finalisti del Pallone d'Oro. Tra i favoriti c'è senza dubbio Lionel Messi, vincitore del Fifa The Best, alla caccia del sesto trionfo personale, che gli permetterebbe di staccare il rivale di sempre Cristiano Ronaldo. Tra coloro che sperano di mettere il bastone tra le ruote alla Pulce, ci sono Virgil van Dijk, difensore centrale del Liverpool campione d'Europa, e proprio CR7. Il 2 dicembre la premiazione a Parigi. Pallone d'Oro, ecco i 30 candidati

































































































La lista è redatta da una giuria internazionale di 180 giornalisti specializzati, con un solo rappresentante per paese, che ha il compito di votare 5 calciatori in ordine decrescente di merito. Ai cinque giocatori menzionati vengono assegnati rispettivamente 6 punti, 4, 3, 2 e 1. In caso si verifichi una situazione di parità di punteggio per l'assegnazione del trofeo, viene preso in considerazione, per ciascun giocatore, il numero di citazioni al primo posto. Se, per combinazione, dovesse permanere una situazione di pareggio, si scende a guardare prima il numero di citazioni in seconda posizione e poi il numero di citazioni al terzo posto. Se persiste ancora un totale equilibrio, viene organizzato un nuovo ballottaggio ma solo fra i giocatori in parità.

I CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

I criteri per l'assegnazione del premio sono descritti nell'articolo 10 del relativo regolamento:

- insieme delle prestazioni individuali e di squadra durante l'anno preso in considerazione

- valore del giocatore (talento e fair play)

- carriera

- personalità, carisma.

I RECORD

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, con 5 trofei a testa, sono i giocatori che hanno vinto il maggior numero di edizioni.

CR7 è stato il più giovane vincitore del riconoscimento, a 21 anni e 3 mesi.

Stanley Matthews è stato il più anziano vincitore del premio, a 41 anni e 11 mesi.

Messi detiene il primato per le maggiori vittorie consecutive (4), avendo fatto sue le edizioni dal 2009 al 2012.