Onana, tante critiche ma ha il record di passaggi completati in Premier

MANCHESTER UNITED

L'ex interista sta vivendo tra alti e bassi la sua esperienza inglese ma ha conquistato un primato tra i portieri della Lega

© Getty Images I tifosi del Manchester United sono divisi. C’è chi crede ancora in lui e chi rimpiange David De Gea, per dodici stagioni a difesa della porta dei Red Devils. Tra chi crede ancora in André Onana c’è senza dubbio anche Erik ten Hag, suo allenatore oggi come allora, sei anni fa, all’Ajax. L’ha scelto per cambiare il gioco alla sua squadra, per poter contare su un regista tra i pali, per avere un power play del calcio. Alcuni numeri dicono che la strada è giusta.

Contro l’Arsenal lo United ha perso 3-1, ma Onana ha completato 42 passaggi stabilendo un nuovo record per un portiere in Premier League. In quattro partite giocate ha subito sette gol, troppi, nonostante le 15 parate totali, tante e indicative delle evidenti difficoltà in fase difensiva della sua squadra. Soltanto una volta ha chiuso senza subire gol, contro il Wolverhampton. Ci sono poi anche due cartellini gialli in appena quattro partite, decisamente troppi, soprattutto per un portiere. Come troppe sono le non parate, le papere o quasi. Onana non è stato impeccabile contro Arsenal e Tottenham, mentre contro il Nottingham Forest si è seduto davanti all’avversario diventando in tempo zero un meme mondiale. Ai primi di agosto, in amichevole aveva preso un gol da centrocampo contro il Lens.

Onana, che lo United ha pagato quasi 60 milioni di euro contando anche i bonus, è questo. Piedi da centrocampista, parate importanti ma anche errori evidenti. E una personalità che tende a diventare sempre più esagerata. Tanto che è tornato a giocare in Nazionale, martedì con il Camerun sfiderà il Burundi e deve vincere per partecipare alla Coppa d’Africa di gennaio, dopo la bufera in Qatar, quando litigò con il commissario tecnico Song e fu mandato via da Samuel Eto’o, presidente federale. Proprio Eto’o ha lavorato negli ultimi mesi per farlo tornare a difendere la porta Leoni Indomabili. Onana ha risposto sì, ma non ha rinunciato a pungere. Ha detto (e scritto) di aver subito ‘ingiustizie e manipolazioni’. Non proprio un messaggio di pace. Bel caratterino, quel portiere. All’Inter se ne erano accorti un po’ tutti perché in dodici mesi aveva avuto modo di discutere, anche pubblicamente, con alcuni senatori della squadra, come Brozovic e Dzeko. Onana gioca bene a calcio, a volte sfarfalla, ma senza dubbio è tra i migliori portieri del mondo.