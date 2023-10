Paura in Eredivisie: Bas Dost rianimato in campo dopo un malore

© Da video

Momenti di paura nei minuti finali di AZ Alkmaar-NEC Nijmegen in Eredivisie. L'attaccante degli ospiti Bas Dost è crollato a terra a centrocampo in seguito a un malore. Immediato l'intervento dello staff medico per rianimare il giocatore in uno stadio ammutolitosi di colpo, con la scena coperta dallo scudo umano predisposto da compagni di squadra e avversari. Il giocatore - come comunicato anche dall'AZ Alkmaar sui social - ha ripreso conoscenza, salutando il pubblico all'uscita in barella tra gli applausi.