Nizza, terrore a casa Lemina: sequestrate e minacciate tre donne

A NIZZA

L’ex Juve era impegnato con la propria nazionale, rubati beni di lusso per 300mila euro. Tra le donne aggredite anche la compagna Fanny Neguesha, ex di Balotelli

Momenti di puro terrore nella casa di Nizza di Mario Lemina, ex Juventus che nel momento in cui tutto è accaduto era impegnato con la nazionale del Gabon nelle partite di qualificazione al Mondiale 2022. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese L'Équipe, domenica sera tre malviventi, incappucciati e armati di pistole, si sarebbero introdotti nell’abitazione del calciatore e avrebbero minacciato e legato le tre donne presenti, tra cui anche la compagna di Lemina, Fanny Neguesha, ex di Mario Balotelli. Fanny Neguesha strega Mario Lemina

I malviventi avrebbero portato via gioielli di lusso, articoli di abbigliamento e oggetti in pelle per un valore complessivo di circa 300.000 euro. Lemina, molto scosso, avrebbe invece chiesto al ct Patrice Neveu di non giocare la successiva partita di qualificazione a Qatar 2022 contro l'Angola.