Neymar, mega party di Capodanno: scoppia la polemica

A Capodanno mancano ancora 4 giorni, ma Neymar è già nella bufera. L'attaccante del Psg, che sta recuperando dall'infortunio a casa sua di Magaratiba in Brasile, avrebbe organizzato un mega party invitando ben 500 persone per la notte del 31 dicembre. Lo scrive O Globo secondo cui il bomber avrebbe addirittura fatto costruire una discoteca appositamente per l'evento blindato a cui non sono ammessi cellulari. In patria è scoppiata, giustamente, la polemica per via del coronavirus visto che il Brasile è il terzo paese al mondo per contagi.